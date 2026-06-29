اردوغان يدعو إلى “دمج” تركيا في الهيكلية الدفاعية الأوروبية

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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يستقبل بلده قمّة قريبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين إلى “دمج” تركيا في هيكلية الدفاع الأوروبية ورفع القيود عن قطاعها.

والمقصود تحديدا من نداء الرئيس التركي هو برنامج “سايف” التابع للاتحاد الأوروبي والذي استبعدت منه تركيا وهو يتيح للمفوضية الأوروبية حشد الأموال وتوزيعها لتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في مجال الدفاع في أوساط الدول الأعضاء.

وقال إردوغان في خطاب بمناسبة افتتاح قمة برلمانية للناتو في إسطنبول “إذا ما أردنا تخطّي التحديات التي تواجهنا، فلا بدّ من تشارك العبء بطريقة عادلة ومنصفة بين حلفائنا مع تذليل العوائق الماثلة أمام تجارة الصناعات الدفاعية”.

وشدّد على ضرورة إشراك أنقرة في “مبادرات الدفاع والأمن في القارة” و”دمجها” في مشاريع من هذا القبيل.

وأتى ردّ المفوضية الأوروبية بشكل متزامن تقريبا مع تصريحات اردوغان. وقال الناطق باسمها توما رينييه إن “النصوص القانونية واضحة جدّا. فكلّ دولة ثالثة لديها فرصة في إطار برنامج سايف للمشاركة في أيّ مشروع دفاعي بنسبة 35 في المئة”.

وأوضح أن “أيّ مفاوضات” بهدف المشاركة “تقتضي اتفاقا ثنائيا كما هي الحال مع كندا مثلا”، مذكّرا بأن “ما من اتفاق من هذا النوع حاليا مع تركيا”.

لتركيا ثاني أكبر جيش في الناتو من حيث العديد وتحتلّ صناعاتها الدفاعية المرتبة الحادية عشرة عالميا، مع نموّ بنسبة 29,5 في المئة في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ حوالى 4 مليارات دولار، في مقابل 7 مليارات سنة 2024.

وقد اضطلعت تركيا الواقعة على ضفاف البحر الأسود بدور محوري مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، مزوّدة كييف بمسيّرات سمحت بالتصدّي للزحف الروسي.

وهي تتشارك حدودا مع إيران والعراق وسوريا جنوبا وتعدّ جهة أساسية لضمان الاستقرار على تخوم الشرق الأوسط.

لكن بلدان أوروبية كثيرة، أبرزها فرنسا وألمانيا، ما زالت تنظر إليها بعين الريبة، خصوصا بسبب موقفها من قبرص.

بج-اش/م ن/خلص