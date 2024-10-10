اردوغان يندد بـ”إبادة في غزة” ويصفها بأنها “عار” على الإنسانية

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ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس خلال زيارة الى ألبانيا بـ”الإبادة التي ترتكب في غزة منذ سنة” مشيرا الى انها “عار على الإنسانية جمعاء” ودعا المجتمع الدولي الى الضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الألباني إدي راما “يجب أن نبذل أقصى جهودنا للتوصل بشكل عاجل إلى وقف دائم لإطلاق النار وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى تحويل مناطق بأكاملها من قطاع غزة الصغير والمحاصر إلى أنقاض، ودفع الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة للنزوح أكثر من مرة، وتسبب في كارثة إنسانية.

وقُتل منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في غزة ما لا يقل عن 42065 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

على الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1206 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل الرهائن الذين ماتوا أو قتلوا في الأسر في غزة.

يندد الرئيس التركي منذ أشهر بسلوك إسرائيل في الحرب، ووصف رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بأنه “جزار غزة”.

وقال إردوغان الخميس في تيرانا إن “العدوان الذي تقوده حكومة نتانياهو يهدد الآن النظام العالمي خارج المنطقة”.

وسيدشن إردوغان في تركيا المسجد الكبير لتيرانا المموّل من أنقرة.

سيتم أيضا إبرام عدد من الاتفاقات التجارية بين البلدين اللذين تربطهما علاقات صداقة منذ فترة طويلة.

وقال إردوغان مطلع العام لدى استقباله رئيس الوزراء الألباني إن أنقرة “واحد من أكبر خمسة مستثمرين أجانب” في ألبانيا، مع استثمارات تبلغ 3,5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن أكثر من 600 شركة تركية توفر فرص عمل لأكثر من 15 ألف ألباني.

كذلك، تتعاون الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المجال العسكري. وتضم ترسانة تيرانا العسكرية طائرات مسيرة تركية من طراز “بيرقدار تي بي 2” تسلّمت الدفعة الأولى منها هذا العام.

– قصة نجاح تركية –

ثم سيتوجه إردوغان الجمعة إلى صربيا حيث حققت تركيا عودة سياسية كبيرة في العام 2017 من خلال الزيارة التاريخية للرئيس التركي إلى بلغراد. في ذلك العام، كرس الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ونظيره المصالحة بينهما.

وأضر الوجود العثماني في صربيا الذي استمر لخمسة عقود، والتقارب الثقافي والتاريخي بين تركيا وكوسوفو، بالعلاقات بين البلدين.

واعتبر الباحث فوك فوكسانوفيتش أن “تلك الزيارة أصلحت العلاقة مع صربيا”. ومذاك “أصبحت منطقة البلقان قصة نجاح حقيقية للدبلوماسية التركية”.

وشهدت العلاقات بين تركيا وصربيا فتورا مرات عدة، كما حدث عندما باعت أنقرة كوسوفو طائرات مسيّرة في ما اعتبرته بلغراد حينها تصرّفا “غير مقبول”. لكن هذا الخلاف قد يتم تجاوزه من خلال اتفاق تعاون جديد، على ما أكّد فوكسانوفيتش.

وأوضح “لن أفاجأ إذا أُبرم اتفاق عسكري في نهاية الزيارة”.

وتوقع الباحث أن تركز المحادثات في بلغراد على “التعاون العسكري وموقع الشركات التركية ومحاولات بلغراد لإقناع أنقرة بخفض دعمها لكوسوفو”.

ومع أن التقارب بين أنقرة وبلغراد حديث نسبيا، إلا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهمة.

وارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات التركية هناك “من 1 إلى 400 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية” وفق ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء عن رئيس مجلس الأعمال التركي الصربي في حزيران/يونيو.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى صربيا 2,131 مليار دولار عام 2022، مقارنة ب1,149 مليار دولار عام 2020، بحسب أرقام الحكومة الصربية.

كذلك، تعد بلغراد وجهة سفر رئيسية للأتراك الذين كانوا في العام 2022 ثاني أكبر مجموعة من السياح هناك، بعد البوسنيين وقبل الروس.

كبو-بمي-ركا/الح-نور/كام