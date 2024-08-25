ازدياد مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط بعد ضربات بين إسرائيل وحزب الله

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من ميتال أنجيل ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في وقت مبكر يوم الأحد في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف لبنان بنحو 100 طائرة مقاتلة في ضربة استباقية لتفادي هجوم أكبر.

ويأتي ذلك في واحدة من أكبر جولات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 10 شهور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشوهدت الصواريخ وهي تنطلق وقت الفجر مخلفة سحب دخان داكنا، بينما دوت صفارات الإنذار في إسرائيل وأضاء انفجار الأفق، بينما تصاعد الدخان فوق المنازل في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

ويثير أي تصعيد كبير لتبادل إطلاق النار، الذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة، مخاوف من حرب أوسع في المنطقة تدخلها إيران حليفة حزب الله، والولايات المتحدة حليفة إسرائيل الرئيسية.

وأشارت جماعة حزب الله إلى أنها لا تخطط لمزيد من الضربات.

وقال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الأحد إن الجماعة تمكنت من تنفيذ هجومها كما هو مخطط له ثأرا لقتل إسرائيل القيادي بالجماعة فؤاد شكر.

لكنه أضاف “سنتابع نتيجة تكتم العدو عما حصل في القاعدتين المستهدفتين. (وإذا) كان الرد مرضيا، فسنعتبر أن الرد كاف على جريمة الاغتيال. وإن لم نره كافيا، سنحتفظ بحق الرد حتى إشعار آخر”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب شاملة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال “هذه ليست نهاية القصة”.

وقال نتنياهو في بيان سابق “عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه”.

وقال دبلوماسيان لرويترز إن الجانبين تبادلا رسائل مفادها أن أيا منهما لا يريد مزيدا من التصعيد، وركزت الرسائل على أن الاشتباك قد تم وانتهى.

وزادت توقعات التصعيد بين الجانبين منذ أن أدى هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الشهر الماضي إلى مقتل 12 طفلا وفتى وكذلك رد الجيش الإسرائيلي على ذلك باغتيال شكر في بيروت.

وقال مسؤول في حزب الله يوم الأحد إن الهجوم على إسرائيل تأخر لاعتبارات سياسية، على رأسها المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وأضاف المسؤول، في تعليقات مكتوبة نشرتها وسائل إعلام، أن الجماعة عملت للتأكد من أن ردها على مقتل شكر في 30 يوليو تموز لن يشعل حربا واسعة النطاق.