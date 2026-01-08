استئناف الرحلات الجوية بين بنغلادش وباكستان هذا الشهر بعد انقطاعها 14 عاما

afp_tickers

2دقائق

تستأنف بنغلادش وباكستان الرحلات المباشرة بينهما بعد توقفها لأكثر من عقد، بحسب ما أفادت الناقلة الوطنية لدكا الخميس، مع تحسّن العلاقات وتحوّل موازين القوى الإقليمية.

ومن المقرر بأن تسيّر “خطوط بيمان بنغلادش الجوية” أول رحلة من دكا إلى كراتشي يوم 29 كانون الثاني/يناير، وهو خط سيتم تشغيله مرّتين أسبوعيا في أولى الرحلات الدورية بين البلدين منذ العام 2012.

وقال مدير شركة الطيران بصرى إسلام لوكالة فرانس برس الخميس “سنعيد إطلاق خط دكا-كراتشي برحلتين أسبوعيا”.

كانت باكستان وبنغلادش، اللتان تفصل بينهما الهند جغرافيا بمسافة تزيد على 1500 كيلومتر، دولة واحدة في الماضي، لكنهما انفصلتا بعد حرب ضارية عام 1971.

وجاء في بيان “خطوط بيمان بنغلادش الجوية” أن “استئناف الرحلات المباشرة سيحسّن بشكل كبير الربط بين بنغلادش وباكستان عبر دعم السفر من أجل الأعمال التجارية والسياحة ولم شمل العائلات”.

يتعيّن حاليا على المسافرين بين بنغلادش وباكستان الاعتماد على رحلات تمر عبر مطارات خليجية كبرى، مثل دبي والدوحة.

وتعيش بنغلادش اضطرابات سياسية منذ أطاحت انتفاضة قادها الطلبة بحكم الشيخة حسينة في آب/اغسطس 2024 بعدما استمر 15 عاما.

وساد فتور في العلاقة بين بنغلادش والهند التي كانت متحالفة مع حسينة، بعد إطاحتها بينما تحسّنت العلاقة مع باكستان.

واستأنفت سفن الشحن الإبحار من كراتشي إلى ميناء تشيتاغونغ الرئيسي في بنغلادش في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وازدادت التجارة مذاك فيما توطدت العلاقات الثقافية مع إحياء مغنين باكستانيين حفلات في دكا. كما بات المرضى من بنغلادش يسافرون إلى باكستان لتلقي العلاج.

سا/لين/جك