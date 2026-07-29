استئناف الضربات في الشرق الأوسط وأسعار النفط ترتفع مجددا

afp_tickers

المشاركة

6دقائق

استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط الأربعاء بعد فترة هدوء استمرت أياما، مع إعلان الجيش الأميركي اعتراض صواريخ إيرانية وشنّ هجوم على “ميليشيات موالية لإيران” في العراق بالتنسيق مع السعودية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس “نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو/تموز، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية”.

وأكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على “ميليشيات إرهابية موالية لإيران” في العراق التي تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.

وكانت الرياض أعلنت الاثنين وقوع هجمات مماثلة، مطالبة العراق بمنع استخدام أراضيه لمهاجمتها. وفي حين أعلنت الحكومة في بغداد فتح تحقيق، نفت “المقاومة الإسلامية في العراق” التي تضم مجموعات موالية لطهران، تنفيذ أي عملية تستهدف المملكة.

من جهتها، أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق فجر الأربعاء بـ”ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين” في الضربات التي أعلنت واشنطن والرياض شنّها.

وقالت الهيئة في بيان إن الضربات طالت مقرات لها في “مناطق متفرّقة من العراق” وأسفرت “عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة”. وأشارت إلى أن “عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة”.

وفي وقت سابق، ذكرت سنتكوم أنها “اعترضت بنجاح” صواريخ أطلقتها إيران “في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط” دون تحديد أي موقع. لكن طهران لم تؤكد بعد شن هجوم ضد الولايات المتحدة.

وأدى تجدد الأعمال العدائية إلى ارتفاع أسعار النفط. وقرابة الساعة 01,55 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4,72% ليصل إلى 83 دولارا، فيما ارتفع خام برنت بحر الشمال 4,70% ليصل إلى 88.04 دولارا.

والأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء.

وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته تسنيم “قبل بضع ساعات، استُهدفت ثلاث ناقلات نفط مخالفة كانت قد تجاهلت تحذيراتنا وواصلت الإبحار في مسار خطير وغير قانوني، وأُجبرت على التوقف”.

وفي اليوم السابق، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية متهمين السفينة بـ”خرق الحظر البحري” الذي يقول المتمردون الموالون لإيران إنهم فرضوه على المملكة.

– ترامب يستقبل نتانياهو –

والثلاثاء، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أول لقاء يجمع الزعيمين منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “لقد أجريت اجتماعا جيدا! تمت مناقشة العديد من المسائل المهمة”. وقال نتانياهو في كلمة مصوّرة بعد الاجتماع “أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب”، تخلله “حديث طبعه… الفهم المشترك لهدفنا المشترك: ضمان ألا تحصل إيران على أسلحة نووية”.

واستمر الاجتماع المغلق الذي وصفه البيت الأبيض بـ”الإيجابي والمثمر” حوالى ساعة ونصف ساعة، وهو الثامن بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي.

لكنه لا يزيل الانطباع بوجود خلافات بينهما.

ولم تشارك إسرائيل التي شنّت الهجوم على طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة في 28 شباط/فبراير والذي أدى إلى اندلاع الحرب الإقليمية، في الموجة الأخيرة من الأعمال العدائية التي وقعت في تموز/يوليو.

وتأتي زيارة نتانياهو لواشنطن أيضا قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يسعى خلالها إلى ولاية جديدة.

وشهدت العلاقات بين ترامب ونتانياهو تدهورا في نيسان/أبريل خلال المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حين وجه الرئيس الجمهوري انتقادات حادة إلى حليفه الإسرائيلي متهما إياه بعرقلة الجهود الدبلوماسية.

بور-روك/الح