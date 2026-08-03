استئناف العمليات الجوية لإخماد الحرائق في اليونان

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أقلعت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق صباح الاثنين في اليونان، مستفيدة من تراجع حدة الرياح، للمساهمة مجددا في جهود الإطفاء ومساندة العناصر المنتشرين على الأرض في مواجهة حرائق عدة خصوصا في منطقة أثينا، غداة مقتل طيارَين في حادث بين مروحيتين خلال إخماد النيران.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء لفرانس برس “نواجه اليوم ثلاث جبهات صعبة في بساثا وكريو بيغادي وكانديلي”، ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومترا غرب أثينا.

وبفضل تراجع سرعة الرياح، أقلعت تسع طائرات إطفاء في وقت مبكر الاثنين لمساندة تسع مروحيات و450 من عناصر الإطفاء المنتشرين لمواجهة النيران في منطقتي بيوتيا وأتيكا التي تضم أثينا، بحسب المسؤول.

وكانت هبات رياح بلغت سرعتها 80 أو حتى 130 كيلومترا في الساعة خلال الأيام الأخيرة حالت دون استخدام الطائرات في محيط بلدة بورتو جيرمينو الساحلية التي تمّ إخلاؤها الجمعة.

وأمرت الحماية المدنية صباح الاثنين بإجلاء قرى إضافية قرب كانديلي، على بعد 45 كيلومترا غرب أثينا.

وقال نائب وزير الحماية المدنية وأزمة المناخ كوستاس كاتسافادوس لقناة “إي آر تي نيوز” الرسمية الإثنين إن “المعركة ضد الحرائق غير متكافئة”.

وفي ذروة الموسم السياحي، سيبقى خطر اندلاع الحرائق الاثنين “مرتفعا جدا”، عند المستوى الرابع من مقياس من خمسة مستويات، في أتيكا ومنطقة بيوتيا المجاورة، وفق الحماية المدنية.

– 12 ألف هكتار –

وتكافح اليونان للأسبوع الثاني على التوالي حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأحراج والأراضي الزراعية، بعدما كانت حتى الآن بمنأى نسبيا عن الحرائق الكبرى في بداية موسم الصيف، خلافا لفرنسا وإسبانيا.

وخلال أسبوع واحد، احترق أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في اليونان التي تتأثر بشدة بأزمة المناخ، شأنها شأن مجمل منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات نشرتها وسائل إعلام نقلا عن تحليلات برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي.

وقُتل ثلاثة من عناصر الإطفاء أثناء تأدية مهماتهم الأسبوع الماضي، إضافة إلى قائد مروحية دنماركي ومساعده اليوناني لقيا حتفهما الأحد في اصطدام مروحيتهما بأخرى أثناء محاولتهما إخماد النيران في محيط بساثا.

أما الطيار البريطاني ومساعده اليوناني في المروحية الأخرى من طراز “بيل”، فهما قد نقلا إلى المستشفى.

وطلبت السلطات عدم تشغيل كلّ المروحيات من طراز “بيل” ريثما يكشف التحقيق عن ملابسات الحادثة، وفق ما أفادت قناة “إي آر تي” العامة.

واستؤجرت المروحيتان من شركة “ماكدرموت” للطيران الأسترالية ضمن أسطول من 15 طائرة. وذكرت الشركة أنها توفّر الدعم لليونان منذ سبع سنوات.

وتعدّ بلدة بورتو غيرمينو الساحلية في خليج كورينث التي تبعد حوالى 70 كيلومترا عن شمال غرب أثينا مركز اصطياف محبّب من سكان العاصمة الذين يملكون منازل فيها ويزداد عدد سكانها بشكل كبير صيفا. وقد أتت النيران على عمارات كثيرة فيها.

وأوقفت السلطات موظفين اثنين في شركة للكهرباء على صلة بحريق يُعتقد أنه اندلع الجمعة بسبب شرارة انبعثت من كابل كهربائي قرب القرية.

بور-هيس/ع ش-م ن