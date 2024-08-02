استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 670 مليار درهم بنمو 20,5% خلال عام

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أظهرت إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي الصادرة الجمعة، ارتفاع استثمارات المصارف العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20,5 في المئة لتصل إلى 673,1 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي، في مقابل نحو 558,6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2023، بزيادة تعادل 114,5 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وبحسب بيانات تقرير “المؤشرات المصرفية”، فقد زادت استثمارات المصارف على أساس شهري “بنسبة 1 في المئة مقابل 666,2 مليار درهم في نيسان/أبريل الماضي، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 6 في المئة مقارنة بنحو 635,1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 38 مليار درهم”.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49,3 في المئة مع بلوغها 332 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1,1 في المئة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 32,1 في المئة، وفق التقرير نفسه الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأورد أن حصة استثمارات المصارف في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” بلغت نحو 40,7 في المئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274,1 مليار درهم في نهاية أيار/مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1,3 في المئة وعلى أساس سنوي بمقدار 11,8 في المئة.

وأشارت الاحصائيات إلى أن “استثمارات البنوك في الأسهم وصلت إلى 16,4 مليار درهم في أيار/مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37,8 في المئة مقابل 11,9 مليار درهم في أيار/مايو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1,2 في المئة مقارنة بنحو 16,6 مليار درهم في نيسان/أبريل 2024”.