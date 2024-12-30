استجواب قادة الأمن الألمان في البرلمان على خلفية اعتداء ماغديبورغ

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يخضع قادة أجهزة الأمن والمخابرات الألمانية إلى استجواب الاثنين بشأن عملية الدهس التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من مئتين بجروح في سوق لعيد الميلاد قبل عشرة أيام.

وسيخضعون للمساءلة بشأن أي مؤشرات كانت تدل على الهجوم لم يتم التنبه إليها وأي تقصير أمني. وقع الاعتداء في 20 كانون الأول/ديسمبر في مدينة ماغديبورغ (شرق) حيث أوقفت الشرطة الطبيب النفسي السعودي طالب جواد العبد المحسن.

ويتوقع أن تستجوب لجنة في البرلمان وزيرة الداخلية نانسي فيزر ومسؤولي ولاية ساكسونيا أنهالت ورؤساء أجهزة الاستخبارات المحلية والخارجية خلال جلسة مغلقة تنطلق الساعة 12,00 ت غ.

والعبد المحسن هو المشتبه به الوحيد في الاعتداء الذي دهست فيه مركبة مسرعة من طراز “بي إم دبليو” حشدا في سوق الميلاد.

ولم يعلن المحققون بعد دافع المشتبه به في الهجوم الذي يذكر باعتداءات جهادية سابقة كذاك الذي وقع في برلين وآخر وقع في مدينة نيس الفرنسية عام 2016.

في المقابل، عبّر العبد المحسن عن مواقف مناهضة للإسلام بشدة وعن تعاطفه مع اليمين المتشدد وغضبه حيال ألمانيا لسماحها بدخول العديد من المسلمين.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة نقلا عن مصادر أمنية ألمانية بأنه خضع لعلاج نفسي في الماضي وثبت تعاطيه المخدرات ليلة توقيفه.

يقبع المشتبه به السعودي في السجن في منشأة شديدة التحصين بخمس تهم قتل و205 تهم بمحاولة القتل، بحسب المدعين، لكن ليس بتهم تتعلق بالإرهاب حتى اللحظة.

وأعلن المستشار أولاف شولتس الذي يخوض انتخابات في شباط/فبراير أن على ألمانيا “التحقيق حول ما إذا كان من الممكن منع وقوع هذا العمل الفظيع”.

وتابع في تصريحات لمنصة “تي-أونلاين” الإخبارية الجمعة “يتعيّن إجراء تحقيق معمّق”، بعد تصريحات مشابهة صدرت عن فيزر.

– “مؤشرات متكررة” –

لفت شولتس إلى أنه “على مر السنوات، كانت هناك مؤشرات متكررة” بشأن المشتبه به، مضيفا “علينا التحقق بكل دقة مما إذا كانت هناك إخفاقات من جانب السلطات في ساكسونيا أنهالت أو على المستوى الوطني”.

وعثرت وسائل الإعلام الألمانية التي بحثت في تاريخ العبد المحسن ومنشوراته الكثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على عبارات تكشف عن غضبه وامتعاضه فضلا عن تهديده باستخدام العنف ضد المواطنين والسياسيين الألمان.

ذكرت السعودية بأنها حذّرت برلين مرارا من العبد المحسن الذي قدم إلى ألمانيا عام 2006 وتم منحه حق اللجوء بعد 10 سنوات.

أفاد مصدر قريب من الحكومة السعودية فرانس برس بأن المملكة سعت في الماضي لتسلمه.

ولم تعلق ألمانيا رسميا على هذا الادعاء، لكنها ترفض عادة طلبات إعادة الأشخاص الذين يحصلون على حق اللجوء إلى البلدان التي هربوا منها.

وذكرت الشرطة الألمانية بأنها اتصلت مع العبد المحسن في أيلول/سبتمبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وحاولت بعد ذلك مرارا عقد لقاء معه، وهو أمر فشلت فيه مجددا في كانون الأول/ديسمبر.

تعقد الشرطة اجتماعات من هذا النوع مع الأشخاص الذين تعتبر أنهم يشكلون تهديدا محتملا للتأكيد لهم بأنهم تحت الرقابة ولردعهم عن القيام بأي سلوكيات مؤذية.

وأعاد الاعتداء الأخير على سوق الميلاد الذي يأتي قبيل الانتخابات، إحياء الجدل الحاد بشأن الهجرة والأمن بعد عدة عمليات طعن دامية هذا العام اتُّهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.

وكتب زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس أنه سواء كان المهاجم جهاديا أو ناشطا مناهضا للإسلام، “تدور هذه المعارك على الأراضي الألمانية.. علينا وضع حد لذلك!”.

بور/لين/دص