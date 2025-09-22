The Swiss voice in the world since 1935
استحواذ “كانال بلوس” الفرنسية على “ملتي تشويس” الجنوب إفريقية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت مجموعة “كانال بلوس” الفرنسية العملاقة للإعلام الاثنين الاستحواذ على شركة “ملتي تشويس” MultiChoice للتلفزيون والبث المباشر في جنوب إفريقيا، ما يفضي إلى انتشارها في حوالى 70 دولة في إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأعلنت الشركتان في بيان مشترك أن هذا الاندماج يؤسس لمجموعة تضم 17 ألف موظف وتقدم خدمات لأكثر من 40 مليون مشترك.

وأوضح البيان أن هذا الاستحواذ يُعد “أكبر صفقة على الإطلاق” تعقدها “كانال بلوس”.

وحاليا، سيطرت “كانال بلوس” التي تعتبر الشركة الرائدة في قطاعها في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، على ما وصفته بالشركة الرائدة في مناطق القارة الناطقة باللغتين الإنكليزية والبرتغالية. 

وقال الرئيس التنفيذي لـ”كانال بلوس” ماكسيم سعادة في البيان “يتيح لنا هذا الاستحواذ تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في إفريقيا، إحدى أكثر أسواق التلفزيون المدفوع نشاطا في العالم”.

ووافقت هيئة المنافسة في جنوب إفريقيا في أواخر تموز/يوليو على عملية الاستحواذ بعد أكثر من عام من تقديم “كانال بلوس” عرضها.

وعرضت “كانال بلوس” 125 راندا (7,2 دولارات أميركية) للسهم الواحد على شركة “ملتي تشويس” عند تقديم عرضها العام الماضي، مقدرة قيمة الشركة الجنوب إفريقية بحوالى 3 مليارات دولار أميركي. 

وتوجد “كانال بلوس” في 25 دولة إفريقية من خلال 16 شركة فرعية وتضم ثمانية ملايين مشترك. 

وتعمل “ملتي تشويس” في 50 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولديها 14,5 مليون مشترك. 

وتضم مجموعة “ملتي تشويس” شركة “سوبر سبورت” SuperSport الرائدة في مجال البث الرياضي في إفريقيا، وخدمة “دي اس تي في” DStv التلفزيونية الفضائية.

بر/س ح/الح

