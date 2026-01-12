The Swiss voice in the world since 1935
استخدام الهاتف أكثر مخالفة مرورية تسبب حوادث في أبوظبي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حذرت شرطة أبوظبي من استخدام الهاتف أثناء القيادة، مؤكدة أن ذلك يعد من أكثر المخالفات التي تسبب حوادث مرورية على الطرق في الإمارة، على ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن الرائد خالد عبيد الظاهري من مديرية المرور والدورية الأمنية، دعوته في فيديو توعوي بثته شرطة أبوظبي، السائقين إلى القيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق سواء بالهاتف أو بأي صورة كانت حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وحذر السائقين من مخاطر الانشغال عن القيادة  بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وذكّر بأن “مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة هي 800 درهم (217 دولارا) و4 نقاط مرورية”.

