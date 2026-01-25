استراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأحد إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انتقد فيها جهود القوات غير الأميركية في أفغانستان “غير مقبولة بتاتا”.

وكان ترامب قد صرّح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن حلف الناتو أرسل “بعض القوات” لكنها “بقيت على مسافة من خطوط المواجهة”.

وبدا أن ترامب يتراجع عن تصريحاته السبت وسط غضب متزايد من الحلفاء الأوروبيين، والآن من الحليف الاسترالي أيضا.

وفي حديثه لبرنامج “إنسايدرز” على قناة إيه بي سي صباح الأحد، قال ألبانيزي إن عائلات الجنود الأستراليين الذين سقطوا في الحرب “تتألم” بسبب تصريحات ترامب.

وقال ألبانيزي إن “تلك العائلات الأسترالية الـ 47 التي ستتألم من هذه التصريحات، تستحق منا كل الاحترام والتقدير”.

وأضاف أن “الشجاعة التي أظهرها 40 ألف أسترالي خدموا في أفغانستان، كانوا بلا شك في الصفوف الأمامية، جنبا إلى جنب مع حلفائنا الآخرين، للدفاع عن الديموقراطية والحرية وعن مصالحنا الوطنية”.

وأكد “إنهم يستحقون احترامنا”.

السبت وبعد يوم من تنديد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتصريحات ترامب واعتبارها بأنها “مهينة”، بدا أن ترامب قد غيّر موقفه، على الأقل فيما يتعلق بالقوات البريطانية.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن “جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائما مع الولايات المتحدة الأميركية!”.

أضاف “في أفغانستان، قتل 457 (منهم) وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين. هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق”.

وأشار ألبانيزي إلى تصريحات ترامب اللاحقة، مُلمحا إلى أنه يقدّر أيضا الجهود الأسترالية في أفغانستان.

وقال ألبانيزي لشبكة إيه بي سي “أعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب خلال الليل تُشير إلى موقف مختلف تماما. لقد أقرّ بالمساهمة”، لكنه أضاف أن تصريحات ترامب السابقة “غير لائقة على الإطلاق. غير مقبولة بتاتا”.

كما أعلن ألبانيزي عن سفير أستراليا القادم لدى الولايات المتحدة، مُرشحا غريغ موريارتي لهذا المنصب.

في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت أستراليا أن سفيرها لدى الولايات المتحدة كيفن راد، والذي كان أيضا رئيسا للوزراء، سيغادر منصبه بعد ثلاث سنوات طغى عليها تصريح ترامب بشأنه وقوله له “أنا أيضا غير معجب بك وربما لن أفعل على الإطلاق”.

وكان راد، الذي سيغادر منصبه في 31 آذار/مارس ليتولى رئاسة مركز أبحاث “جمعية آسيا” في نيويورك، قد انتقد ترامب بشدة خلال فترة ولايته.

وأبدى ترامب استياءه من راد خلال اجتماع بثه التلفزيون مع مسؤولين أستراليين في البيت الأبيض في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ما دفع بعض المعارضة الأسترالية إلى المطالبة بإنهاء تعيينه.

وقال ألبانيزي إن موريارتي “موظف حكومي أسترالي متميز”، وأنه تشاور مع إدارة ترامب بشأن اختياره.

