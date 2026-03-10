استراليا تمنح اللجوء لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم

وافقت أستراليا على منح اللجوء لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني الذي كان يشارك في كأس آسيا لكرة القدم، بهدف حمايتهن بعدما وُصِفن في بلدهن بـ”الخائنات” لرفضهن أداء النشيد الوطني خلال البطولة.

في مواجهة كوريا الجنوبية في مستهل مشوارهن الاثنين، وقفت اللاعبات من دون حراك، بعد يومين من اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ووصف مقدّم في التلفزيون الإيراني الرسمي اللاعبات بأنهن “خائنات زمن الحرب”.

الخميس، في مباراتهن الثانية أمام المضيفة أستراليا، أدّت جميع اللاعبات التحية وأنشدن نشيد بلادهن على ساحل غولد كوست.

وعاد الفريق لتكرار المشهد نفسه أمام الفيليبين الأحد، إذ أدت اللاعبات النشيد والتحية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الذين حثّوا أستراليا على منح اللاعبات اللجوء، مشيرا إلى مخاوف خطيرة على سلامتهن إذا أُجبرن على الصعود إلى طائرة تعيدهن إلى بلادهن.

وغادرت خمس لاعبات، من بينهن القائدة زهرا قنبري، فندق الفريق تحت جنح الظلام لطلب الحماية من السلطات الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي “كنا نُعد لذلك منذ فترة”، مضيفا “لقد تأثر الأستراليون بوضع هؤلاء النساء الشجاعات. هنّ الآن بأمان هنا، ويجب أن يشعرن وكأنهن في وطنهن”.

وشكر ألبانيزي وسائل الإعلام الأسترالية على “تحفظها”، في إشارة إلى أن خبر محاولة اللجوء لم يُكشف عنه قبل ضمان سلامتهن.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك إن الحكومة أجرت محادثات سرية مع اللاعبات على مدى أيام، قبل نقلهن إلى منزل آمن بعد مغادرتهن الفندق في غولد كوست.

وتمّ التداول بصور تظهر اللاعبات حول طاولة بينما يوقع بورك مستندات تمنحهن تأشيرات خاصة تسمح لهن بالبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية.

– “أوزي! أوزي! أوزي!” –

وقال بورك إن اللاعبات أطلقن هتافات “أوزي! أوزي! أوزي!” (كنية الشعب الأسترالية)، مضيفا أنه سيكون مرحبا ببقية أفراد الفريق إذا رغبن في البقاء.

ولم يتضح ما إذا كانت اللاعبات الأخريات في المنتخب الإيراني سيعدن إلى بلادهن، ولا موعد مغادرتهن أستراليا.

وتأتي الموافقة على اللجوء بعدما طلب ترامب الاثنين من أستراليا عدم إعادتهن إلى إيران “حيث من شبه المؤكد أن يواجهن القتل”.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته “تروث سوشال” أن أستراليا “ترتكب خطأ إنسانيا فادحا”، مضيفا موجها كلامه الى رئيس الوزراء الأسترالي “الولايات المتحدة ستستقبلهن إذا لم تفعلوا ذلك”.

وقال الرئيس الأميركي بعد القرار الأسترالي بحماية اللاعبات “يتولّون (الأستراليون) رعاية خمس منهنّ، وستلحق الباقيات. غير أنّ بعضهنّ يشعرن بأن عليهنّ العودة (إلى إيران) لأنهنّ يخشين على أمن عائلاتهنّ”، مشيرا إلى أنّ رئيس الوزراء الأسترالي يقوم “بعمل جيّد جدا في هذا الوضع الدقيق للغاية”.

وحذّر نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة، الإثنين من أنّ رفض اللاعبات ترديد النشيد قد تكون له “عواقب وخيمة”، داعيا أستراليا إلى منح الفريق الحماية.

وقال عبر مواقع التواصل “لاعبات منتخب إيران الوطني لكرة القدم للسيدات يتعرّضن لضغوط كبيرة وتهديدات مستمرة من جمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف “أدعو الحكومة الأسترالية إلى ضمان سلامتهن وتقديم كل الدعم اللازم لهن”.

وتجمّعت حشود خارج ملعب غولد كوست الذي خاض فيه المنتخب آخر مبارياته نهاية الأسبوع ومني بهزيمته الثالثة على يد الفيليبين (0-2) وودّع كأس آسيا، وقرعوا الطبول وهتفوا “تغيير النظام في إيران”، ثم أحاطوا بحافلة المنتخب الإيراني، مردّدين “أنقذوا فتياتنا”.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس الاثنين عددا من اللاعبات يتحدثن عبر الهاتف من شرفات غرفهن في الفندق.

وعندما سُئلت وزيرة الخارجية بيني وونغ عن القضية الأحد، قالت إنّ أستراليا “تقف متضامنة” مع شعب إيران.

وقال متحدّث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية لفرانس برس إنّ الوزارة “لا يمكنها التعليق على ظروف أشخاص معينين”.

وقال الناشط في منظمة العفو الدولية زكي حيدري إن اللاعبات قد يتعرّضن للاضطهاد أو ما هو أسوأ إذا أُعدن إلى وطنهن”.

وأضاف لفرانس برس “ربما تكون عائلات بعض أفراد الفريق قد تعرّضت للتهديد بالفعل”، مضيفا “من يدري ما نوع العقوبة التي قد يتلقينها؟”.

ولم تردّ السفارة الإيرانية في أستراليا على طلب التعليق.

