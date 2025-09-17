استقالة أحد مؤسسي “بن أند جيريز” على خلفية خسارة الشركة “الاستقلالية”

قدم جيري غرينفيلد، أحد مؤسسي علامة “بن أند جيريز” (Ben & Jerry’s) لصناعة المثلجات، استقالته من الشركة على خلفية خسارتها “الاستقلالية للالتزام بقيمنا” بعدما استحوذت عليها شركة “يونيلفر” البريطانية العملاقة.

وأتى إعلان غرينفيلد عقب فشل الشركة في العام 2022 في منع يونيلفر من بيع البوظة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قالت “بن أند جيريز” إنه يتعارض مع قيمها.

وفي بيان نشره على منصة إكس، كتب المؤسس المشارك بن كوهين ليل الثلاثاء على إكس إن غرينفيلد قال إنه “لم يعد بإمكانه، بعد 47 عاما، أن يبقى موظفا” في الشركة التي تتخذ في فيرمونت مقرا.

في العام 1978، أسس بن وجيري، وهما صديقان منذ أيام الدراسة، العلامة التجارية واستحوذت عليها شركة يونيلفر عام 2000. وهي ملك الآن لشركة ماغنوم آيس كريم، وهي شركة تابعة ليونيلفر.

وقال غرينفيلد إن شركته “أُسكتت وتم تهميشها خوفا من إثارة غضب أصحاب السلطة” في وقت تهاجم الإدارة الأميركية الحالية “الحقوق المدنية وحقوق التصويت وحقوق المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين”.

وأضاف “من المخيب للآمال أن نصل إلى استنتاج مفاده أن الاستقلال الذي كان الأساس وراء بيعنا لشركة يونيلفر، انتهى”.

من جهته، قال ناطق باسم “ماغنوم” إن الشركة تبقى ملتزمة مهمة “بن أند جيريز” وإرثها.

وأضاف “نحن نختلف مع وجهة نظر (غرينفيلد) ونحن نسعى إلى إشراك المؤسسين المشاركين في محادثة بناءة حول طريقة تعزيز مكانة بن أند جيريز القائمة على القيم في العالم”.

وفي أيار/مايو، أُبعد كوهين البالغ 74 عاما من جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بعدما صاح قائلا “الكونغرس يدفع ثمن القنابل لقتل الأطفال في غزة”.

وكوهين هو منتقد قديم للسياسة الإسرائيلية، وقد انضم العام الماضي إلى شخصيات يهودية بارزة في رسالة مفتوحة تعارض لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية AIPAC المؤيدة لإسرائيل.

