استقالة رئيس شركة “فوجيتسو” اليابانية بسبب “سلوك غير لائق مرتبط بالنساء”

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أفادت شركة أنظمة الحوسبة اليابانية “فوجيتسو” فرانس برس الأربعاء أن رئيس مجلس إدارتها هيدينوري فوروتا تنحّى عن منصبه بسبب “سلوك غير لائق مرتبط بالنساء”.

وتأتي الاستقالة بعدما علمت الشركة بالأمر هذا الشهر، بحسب ما أفاد متحدث باسمها رفض الكشف عن تفاصيل القضية، لكنه أشار إلى أن هذا التغيير في المنصب لم يأت نتيجة أي انتهاك للقانون.

ولا توجد خطط بعد لتعيين خلف له، بحسب المتحدث.

تولى فوروتا منصب رئيس “فوجيتسو” عام 2024 بعدما شغل منصبي نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة.

وتعد “فوجيتسو” ومقرها طوكيو من بين كبرى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

كانت الشركة في قلب فضيحة تتعلّق بتكنولوجيا المعلومات داخل فروع مكتب البريد البريطاني، بعد أن تسببت مشاكل في برنامج المحاسبة التابع لها في اختفاء مبالغ من الحسابات من طريق الخطأ.

وقامت هيئة البريد البريطانية بملاحقة قضائية عن طريق الخطأ لنحو 1000 من مدراء الفروع بين عامي 1999 و2015.

هيه/لين/ملك