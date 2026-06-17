The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

استقالة رئيس شركة “فوجيتسو” اليابانية بسبب “سلوك غير لائق مرتبط بالنساء”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أفادت شركة أنظمة الحوسبة اليابانية “فوجيتسو” فرانس برس الأربعاء أن رئيس مجلس إدارتها هيدينوري فوروتا تنحّى عن منصبه بسبب “سلوك غير لائق مرتبط بالنساء”. 

وتأتي الاستقالة بعدما علمت الشركة بالأمر هذا الشهر، بحسب ما أفاد متحدث باسمها رفض الكشف عن تفاصيل القضية، لكنه أشار إلى أن هذا التغيير في المنصب لم يأت نتيجة أي انتهاك للقانون.

ولا توجد خطط بعد لتعيين خلف له، بحسب المتحدث.

تولى فوروتا منصب رئيس “فوجيتسو” عام 2024 بعدما شغل منصبي نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة.

وتعد “فوجيتسو” ومقرها طوكيو من بين كبرى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

كانت الشركة في قلب فضيحة تتعلّق بتكنولوجيا المعلومات داخل فروع مكتب البريد البريطاني، بعد أن تسببت مشاكل في برنامج المحاسبة التابع لها في اختفاء مبالغ من الحسابات من طريق الخطأ.

وقامت هيئة البريد البريطانية بملاحقة قضائية عن طريق الخطأ لنحو 1000 من مدراء الفروع بين عامي 1999 و2015.

هيه/لين/ملك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية