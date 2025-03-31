استقالة مدير “بريمارك” التنفيذي بعد تحقيق بشأن سلوكه تجاه امرأة

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تقدّم بول مارشانت، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر “بريمارك” الايرلندية للملابس منخفضة الأسعار، باستقالته من منصبه بعد إطلاق تحقيق بشأن “سلوك” قام به تجاه امرأة أثار حفيظة الشركة الأم المالكة للسلسلة التي أكدت أنها تدافع عن “بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة”.

وأوضح بيان أنّ هذا التحقيق “الذي يجريه محامون من خارج الشركة” وأطلقته “أسوسييتد بريتيش فودز” (ABF)، المجموعة المالكة لـ”بريمارك”، يأتي بعد “ادعاء قدمته امرأة بشأن سلوك مارشانت تجاهها في بيئة اجتماعية”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تتطرق “أسوسييتد بريتيش فودز” إلى أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الأفعال المزعومة ضد المدير السابق.

وذكر البيان أنّ مارشانت “تعاون مع التحقيق، واعترف بسوء تقديره، ووافق على أنّ أفعاله كانت دون المعايير المتوقعة”.

وأضاف “لقد اعتذر للشخص المعني، ولمجلس إدارة أسوسييتد بريتيش فودز ولزملائه في بريمارك وآخرين مرتبطين بالشركة”.

ونقل البيان عن المدير العام لـ”أسوسييتد بريتيش فودز” جورج ويستون قوله “أشعر بخيبة أمل كبيرة”، مضيفا “التصرف بمسؤولية هو السبيل الوحيد لبناء شركة وإدارتها على المدى البعيد”.

وأكدت “أسوسييتد بريتيش فودز” في بيانها أنها تريد “توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة، يتم فيها التعامل مع جميع الموظفين والأطراف الثالثة بكرامة واحترام”.

وعبّرت المجموعة عن دعمها “للشخص الذي لفت انتباهها إلى هذا السلوك”.

خلف بول مارشانت آرثر راين عام 2009، وقد تولى منصبه بشكل موقت المدير المالي لـ”أسوسييتد بريتيش فودز” إوين تونغ.

زاب/رك/جك