The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

استقالة مدير “بريمارك” التنفيذي بعد تحقيق بشأن سلوكه تجاه امرأة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تقدّم بول مارشانت، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر “بريمارك” الايرلندية للملابس منخفضة الأسعار، باستقالته من منصبه بعد إطلاق تحقيق بشأن “سلوك” قام به تجاه امرأة أثار حفيظة الشركة الأم المالكة للسلسلة التي أكدت أنها تدافع عن “بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة”.

وأوضح بيان أنّ هذا التحقيق “الذي يجريه محامون من خارج الشركة” وأطلقته “أسوسييتد بريتيش فودز” (ABF)، المجموعة المالكة لـ”بريمارك”، يأتي بعد “ادعاء قدمته امرأة بشأن سلوك مارشانت تجاهها في بيئة اجتماعية”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تتطرق “أسوسييتد بريتيش فودز” إلى أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الأفعال المزعومة ضد المدير السابق.

وذكر البيان أنّ مارشانت “تعاون مع التحقيق، واعترف بسوء تقديره، ووافق على أنّ أفعاله كانت دون المعايير المتوقعة”.

وأضاف “لقد اعتذر للشخص المعني، ولمجلس إدارة أسوسييتد بريتيش فودز ولزملائه في بريمارك وآخرين مرتبطين بالشركة”.

ونقل البيان عن المدير العام لـ”أسوسييتد بريتيش فودز” جورج ويستون قوله “أشعر بخيبة أمل كبيرة”، مضيفا “التصرف بمسؤولية هو السبيل الوحيد لبناء شركة وإدارتها على المدى البعيد”.

وأكدت “أسوسييتد بريتيش فودز” في بيانها أنها تريد “توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة، يتم فيها التعامل مع جميع الموظفين والأطراف الثالثة بكرامة واحترام”.

وعبّرت المجموعة عن دعمها “للشخص الذي لفت انتباهها إلى هذا السلوك”.

خلف بول مارشانت آرثر راين عام 2009، وقد تولى منصبه بشكل موقت المدير المالي لـ”أسوسييتد بريتيش فودز” إوين تونغ.

زاب/رك/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية