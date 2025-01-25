استقبال حافل للفلسطينيين المفرج عنهم وسط هتافات مؤيدة لحماس

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من نضال المغربي وعلي صوافطة

القاهرة/رام الله (رويترز) – ردد آلاف الفلسطينيين هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت خلال استقبالهم سجناء أُفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي شهد أيضا إطلاق سراح أربع رهينات إسرائيليات.

وفي رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حمل عدد كبير من الفلسطينيين السجناء المفرج عنهم على أكتافهم وطافوا بهم وسط الحشود التي انتظرت لساعات وصول الحافلات التي كانت تقل هؤلاء المعتقلين.

ولوح البعض بالعلم الفلسطيني، فيما حمل آخرون أعلام الفصائل الفلسطينية ومنها حماس التي تحكم غزة وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران وحركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وداخل مستشفى غزة الأوروبي في جنوب القطاع حيث وصل 16 من السجناء المفرج عنهم لإجراء فحوصات طبية، توافد الآلاف لاستقبالهم مرددين عبارات “الله أكبر” و”تحية للقسام (الجناح العسكري لحماس)”.

وقالت إخلاص بعلوشة، وهي من سكان غزة، إن إطلاق سراح شقيقها جعلها تشعر بالسعادة رغم الدمار والمعاناة والجوع والإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع.

وأضافت لرويترز “شعور عزة، شعور فرح، شعور انتصار رغم الألم، لحظة أنت كنت فيها يمكن تكون شهيد بس الحمد لله رب العالمين منَّ الله علينا برؤيته”.

وأظهرت قائمة نشرتها حماس أن من بين الفلسطينيين المُفرج عنهم وعددهم 200، مُدانين يقضون عقوبة السجن المؤبد لضلوعهم في هجمات أودت بحياة العشرات.