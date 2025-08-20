The Swiss voice in the world since 1935
استكمال التجهيزات استعدادا لافتتاح صرح جامعة الإسكندرية في أبوظبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية – أبوظبي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح صرح جامعة الإسكندرية في أبوظبي مع انطلاق العام الأكاديمي 2025-2026، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وتطرقا أيضا، خلال لقائهما في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، إلى آفاق التعاون في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحسب “وام”.

ومن جهته، أوضح رئيس جامعة الإسكندرية عبد العزيز قنصوة أن العمل جارٍ لاستكمال تجهيزات صرح الجامعة في أبوظبي والذي سيطرح برامج دراسية في مجالات الصحة والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والعلوم الإنسانية، إلى جانب برامج مهنية ودرجات علمية مشتركة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

