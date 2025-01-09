استمرار الحريق في مستودع وقود روسي غداة تعرضه لضربة أوكرانية

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يستمر الخميس لليوم الثاني تواليا الحريق في مستودع وقود في إنغلز بمنطقة ساراتوف الروسية، بعد تعرضه الأربعاء لضربة شنتها مسيرات أوكرانية ردا على قصف أوكرانيا، بحسب كييف.

وقال الحاكم الاقليمي رومان بوسارغين عبر تلغرام إن “أجهزة الإطفاء تواصل مكافحة تداعيات هجوم المسيرات”.

ورأى متخصصون أن السيطرة على الحريق في شكل نهائي “يتطلب بعض الوقت”، مؤكدين أن “الوضع تحت السيطرة” و”ليس هناك أي خطر على المباني السكنية”.

وقضى عنصرا إطفاء الاربعاء بحسب السلطات جراء الحريق في انغلز التي تبعد حوالى 700 كيلومتر جنوب شرق موسكو وحوالى 500 كيلومتر من الحدود الاوكرانية.

وأعلنت هيئة الاركان الاوكرانية أنها قصفت ليل الثلاثاء الاربعاء مستودع “كومبنات كريستال” للوقود في انغلز، مؤكدة أن هذا الموقع “كان يؤمن الوقود لمطار انغلز-2 العسكري”.

وذكرت وسائل الاعلام أن هذه القاعدة الجوية تستقبل قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف، تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ كروز على مدن وبنى تحتية حيوية في أوكرانيا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أعوام تقريبا.

وكثفت كييف وموسكو ضرباتهما في الأشهر الأخيرة وتريد كل منهما تعزيز موقفها قبل عودة دونالد ترامب الى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير، وخصوصا أن الرئيس الأميركي المنتخب أعلن عزمه على الإسراع في وقف الحرب.

الى ذلك، تواصل موسكو قصفها وقتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون الخميس في هجمات بمسيرات على بلدتين في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب النيابة الأوكرانية.

والأربعاء، قتل 13 شخصا وأصيب 113 بينهم فتاة في ضربة جوية روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب اوكرانيا، وفق وزارة الداخلية.

بور/ب ق/غ ر