استمرار المعارك في شرق الكونغو الديموقراطية واجتماع طارىء لمجلس الأمن

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اندلعت معارك عنيفة على مشارف مدينة غوما الأحد في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين الجيش الكونغولي وجماعة “إم23” المناهضة للحكومة والتي تدعمها رواندا وجيشها.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأحد لمناقشة تصاعد القتال الذي أدى إلى مقتل 13 جنديا أجنبيا بينهم ثلاثة من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويثير مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي.

بعد فشل وساطة بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا برعاية أنغولا، تمكن متمردو حركة “إم 23” وما بين 3 إلى 4 آلاف جندي رواندي، بحسب الأمم المتحدة، من تحقيق تقدّم سريع في الأسابيع الأخيرة، وباتوا يطوقون بشكل شبه كامل غوما عاصمة إقليم شمال كيفو التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وتضم أيضا عددا مماثلا من النازحين.

وفي وسط المدينة، يُسمع دوي انفجارات قوية منذ الفجر، وتحلق مروحيات قتالية تابعة للجيش الكونغولي في الأجواء، وتشهد الطرق حركة سيارات ودراجات نارية، لكن أُغلقت معظم المتاجر. ومع اقتراب المعارك التي بات بعضها على بعد أقل من عشرة كيلومترات، تصل مجموعات جديدة من النازحين.

واتهم المتحدث باسم الجيش الكونغولي رواندا السبت بأنها “عازمة على الاستيلاء على مدينة غوما”، مؤكدا أن جيش جمهورية الكونغو الديموقراطية عازم بدوره على “صد العدو”.

وقال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي لوكالة فرانس برس الأحد إن بلاده “أجلت” آخر دبلوماسي لها في كينشاسا الجمعة. وأعلنت كينشاسا من جهتها السبت أنها استدعت دبلوماسييها من كيغالي “بأثر فوري”.

وفي نهاية 2012، احتلت “إم 23” (“حركة 23 مارس”) المدينة لمدة وجيزة. تأسست الحركة في ذلك العام وهُزمت عسكريا في السنة التالية.

وتتوالى النزاعات منذ أكثر من 30 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنيّ بالموارد الطبيعية. وسبق أن أُعلن التوصل إلى ستة اتفاقات وقف إطلاق نار وهدنة في المنطقة، لكنها ما لبثت أن انتُهِكَت. ووُقِّع آخر اتفاق لوقف النار في نهاية تموز/يوليو.

– أزمة إنسانية –

ودعا الاتحاد الأوروبي السبت حركة “إم23” إلى “وقف تقدمها” و”الانسحاب فورا”، في بيان وقعته الدول السبع والعشرون الأعضاء.

كما دعا الاتحاد الإفريقي إلى “التزام صارم بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين الأطراف”.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت خلال محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، إلى “إنهاء الهجوم الذي تشنه حركة إم23 والقوات الرواندية فورا وانسحابها من الأراضي الكونغولية”.

وأعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس عن “قلقه” حيال تجدد العنف، محذرا من “خطر اندلاع حرب إقليمية”.

وقتل 13 جنديا أجنبيا بينهم ثلاثة من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جراء المعارك.

والجمعة أعلنت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) التي تضم 15 ألف عنصر، أنها “تشارك بشكل نشِط في معارك عنيفة” ضد حركة “إم23” بواسطة إحدى وحدات النخبة التابعة لها (قوات الرد السريع).

وانتشرت قوات مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ نهاية 2023 لمساندة حكومة كينشاسا، وتضم خصوصا 2900 جندي جنوب إفريقي.

ويفاقم النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات الأزمة الإنسانية المزمنة في المنطقة. ونزح 400 ألف شخص بسبب القتال منذ بداية كانون الثاني/يناير، بحسب الأمم المتحدة،

وبدأت الأمم المتحدة بإجلاء موظفيها “غير الأساسيين” من غوما.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا رعاياها إلى مغادرة غوما في أسرع وقت ما دام عمل المطار مستمرا والحدود مفتوحة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، ألغيت قمة بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها أنغولا، بسبب الإخفاق في التوصل إلى تفاهم على شروط الاتفاق.

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