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استهداف أوكراني جديد لأحد مستودعات شركة وايلدبيريز الروسية في فولغوغراد

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أعلنت شركة “وايلدبيريز” الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية أن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا تابعا لها في فولغوغراد بجنوب روسيا ليل الخميس إلى الجمعة.

وقالت الشركة عبر تطبيق تلغرام “اندلع حريق عقب هجوم على أحد المواقع اللوجستية في فولغوغراد”، مضيفة “بحسب التقارير الأولية، لم تُسجَّل إصابات. وقد أُعيد تنظيم سلاسل التوريد، ويجري استلام الشحنات وشحن الطلبات من مواقع أخرى”.

وقال حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوتشاروف، من جانبه، إن “ضربات بطائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حرائق في شركة صناعية بقطاع الوقود والطاقة في جنوب فولغوغراد، بالإضافة إلى مستودعات في منطقة دزيرجينسكي”.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واجهت شبكة “وايلدبيريز” اتهامات بتسهيل الالتفاف على العقوبات الغربية عبر إتاحة سلع ومنتجات لم تعد متوفرة في السوق الروسية.

تُستهدف “وايلدبيريز” بضربات أوكرانية منذ نحو أسبوعين. وطالت غارات الخميس مستودعين لها في منطقة بينزا (غرب) وفي سارابول على بُعد حوالى 1100 كيلومتر شرق موسكو.

بور/رك/جك

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