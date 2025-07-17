استهداف جديد بمسيرة لحقل تديره شركة نروجية في كردستان العراق

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استهدفت طائرة مسيّرة الخميس حقلا نفطيا تديره شركة نروجية في منطقة زاخو القريبة من الحدود التركية في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أفادت سلطات الإقليم بعد يوم على تعرضه لقصف مماثل.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان “اليوم الخميس، عند الساعة 10,55 (07,55 ت غ) تم شن هجوم مرة جديدة بطائرة مسيرة مفخخة” على حقل نفط تاوكي التابع لشركة DNO النروجية في محافظة دهوك.

ولم يسفر الهجوم عن أضرار بشرية أو مادية.

وكان الحقل نفسه تعرض لقصف بطائرة مسيرة الأربعاء فضلاً عن حقل بيشخابور الذي تديره الشركة النروجية، ما أجبرها على تعليق عمليات الانتاج في الحقلين.

والأربعاء أيضاً تعرض حقل النفط التابع لشركة هانت أويل الأميركية في باعدرا في قضاء شيخان لضربتين بطائرتين مسيرتين.

ودانت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم الخميس “الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان”، وطالبت الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي بمنعها.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلاق خط أنابيب إلى تركيا بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، فيما تعهّدت بغداد التحقيق لجلاء الملابسات.

لكن مسؤولا كرديا طلب عدم الكشف عن هويته، اتهم الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران بات منضويا في القوات الحكومية، بالوقوف وراء الهجمات.

وقال لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء “نحمّل الحكومة العراقية المسؤولية لأنها تموّل قوات الحشد الشعبي التي تهاجم البنية التحتية النفطية”.

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قالت “جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان” (أبيكور) التي تمثل ثماني شركات نفط عالمية عاملة في الإقليم بينها DNO وهانت اويل، إن غالبية الشركات الأعضاء فيها “بما في ذلك تلك التي لم تُستهدف حقولها (بهجمات في الفترة الأخيرة)، أعلنت تعليق الإنتاج بما يزيد على 200 ألف برميل يوميا”.

ع ك-رح/دص