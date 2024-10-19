استهداف مقر إقامة نتانياهو وحزب الله يطلق دفعة من الصواريخ

afp_tickers

10دقائق

أعلنت إسرائيل السبت أن مسيَّرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قيساريا، بينما أطلق حزب الله اللبناني دفعة من الصواريخ على شمال إسرائيل.

ويأتي ذلك بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على شمال قطاع غزة حيث أسفرت غارة ليلية في جباليا عن مقتل 33 شخصا وفقا للدفاع المدني في غزة.

وأورد مكتب نتانياهو في بيان أن “مسيرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء قي قيساريا” شمال تل أبيب، مضيفا أن “رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث أي ضحايا”.

قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه قصفوا بالصواريخ منطقة حيفا في شمال اسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات. وبعيد الظهر، أعلن الجيش الاسرائيلي إطلاق أكثر من مئة مقذوفة من لبنان السبت.

بعد يوم على هجوم حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، أعلن حزب الله فتح جبهة “إسناد” لغزة، وبعد قصف متبادل مع إسرائيل عبر الحدود، صعدت إسرائيل الشهر الماضي ضرباتها في لبنان حيث تنفذ غارات عنيفة وعمليات برية محدودة تتركز على حد قولها على أهداف لحزب الله.

في قطاع غزة، يتواصل القتال بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بأنّه مهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي ردّ غير مباشر على موجة الدعوات الدولية التي أعقبت مقتل السنوار لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، قال القيادي في حماس خليل الحية في كلمة مصورة “نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال”.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت أن حركة حماس “حية وستبقى حية” رغم مقتله.

ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في غزة ليل الجمعة السبت مقتل 33 شخصا في ضربة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن “عدد الضحايا… ارتفع إلى 33 قتيلا وعشرات الجرحى”،

وردا على سؤال وكالة فرانس عن أي ضربات قد يكون نفذها في المساء في هذه المنطقة وعن الأهداف المحتملة، لم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور، وقال متحدث باسمه إنه “يعمل على التحقق”.

كما أفادت السلطات الصحية في القطاع السبت أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ “الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية”.

وتعرضت ثلاثة منازل في مخيم جباليا للقصف في ساعة مبكرة السبت، بحسب الدفاع المدني. بينما أكد شهود عيان لفرانس برس إطلاق نيران كثيفة وقصف مدفعي باتجاه المخيم.

كما أفاد شهود عيان بقصف إسرائيلي لمخيم البريج وسط غزة.

– “فرصة”-

وغداة اعتبار نتانياهو أن مقتل السنوار يشكّل “بداية نهاية” الحرب في غزة، تحدّث الرئيس الأميركي جو بايدن عن “فرصة لإطلاق مسار السلام”، بينما توالت ردود فعل حلفاء حماس المعزية.

ولاحقا، دعا الرئيسان الأميركي والفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني في ختام اجتماعهم في برلين إلى “إنهاء الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى المدنيين”.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مقتل زعيم حماس يشكل “فرصة للمضي نحو وقف للنار ندعو إليه بإلحاح”.

وتوصل تشريح إسرائيلي لجثة السنوار إلى أن رصاصة في الرأس تسببت بمقتله، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الحارس الشخصي للسنوار، قُتل على يد قواته في جنوب غزة الجمعة، قرب المكان الذي قتل فيه السنوار قبل يومين.

ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين إلى الإفادة من “هذا الإنجاز الكبير لتأمين عودة الرهائن”.

وقالت أيالا ميتسغر، زوجة ابن الرهينة يوروم ميتسغر الذي قتل واستعادت اسرائيل جثته من غزة، “الآن لم يعد السنوار عائقا يحول دون إطلاق سراح الرهائن، ومن غير المقبول أن يبقوا في الأسر ولو ليوم واحد آخر”.

لكنها أضافت “نخشى أن نتانياهو لا ينوي وقف الحرب، ولا ينوي إعادة الرهائن”.

ويرى محللون أن مقتل السنوار يضعف الهرمية القيادية في حماس ويدخل الحركة في حالة من التشرذم، وهذا بدوره يزيد من تعقيد المفاوضات.

ويقول جان ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إنّ “جهود المفاوضات كانت ترتكز في السابق على فكرة أنّ السنوار لديه اتصال مع معظم الذين يحتجزون الرهائن، وأنّه يمكن أن يؤثر على أفعالهم”.

ويضيف أنّ “الصورة أصبحت أكثر ضبابية الآن ويجب أن نتوقع حلولا مختلفة”.

– “جحيم على الأرض”-

تسبّب هجوم حماس بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42500 فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وتتصاعد الانتقادات بسبب الخسائر المدنية ونقص الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة الذي تقول الأمم المتحدة إن سكانه على حافة المجاعة.

الجمعة، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن “تقديرات متحفظة تشير إلى أن عدد القتلى بين الأطفال في غزة بلغ أكثر من 14100 طفل”.

وأضاف إلدر الجمعة “إن غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة الى مليون طفل فيها. والوضع يزداد سوءا”.

– لبنان –

في لبنان، قتل شخصان في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق سريع شمال بيروت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية والإعلام الرسمي، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد قبل أكثر من عام.

على مدى نحو شهر، قُتل ما لا يقل عن 1418 شخصا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بينما أرغم أكثر من مليون شخص على النزوح.

وتتزايد المخاوف من امتداد التصعيد خاصة بعد إطلاق إيران في الأول من تشرين الأول/أكتوبر نحو 200 صاروخ على الدولة العبرية في هجوم قالت الجمهورية الإسلامية إنّها شنّته انتقاما لمقتل قائد حماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل، واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

السبت، رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن “السلوك العدواني الإسرائيلي” يرغم إيران على “اتخاذ خطوات مشروعة” للرد.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، أن “نتانياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة”، معتبرا أنه “لا يجب الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها”.

وشدّد الوزير التركي على أن “إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب”.

بور/شي/ص ك