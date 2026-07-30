استهداف ميناء دمياط بمسيرة يثير تهديدا قرب قناة السويس

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دبي 30 يوليو تموز (رويترز) – أشارت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سفينتين للغاز في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط إلى احتمال اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى جبهة جديدة، مما يثير مخاوف من تهديد حركة الملاحة عبر قناة السويس، التي تمثل أحد المسارات الآمنة المتبقية لصادرات النفط السعودية.

وقال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط أمس.

وأوضح في بيان “بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة”.

ويقع ميناء دمياط بالقرب من قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

وأضاف البيان “تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي”.

وقالت مصادر تجارية مطلعة إن الطائرة المسيرة أصابت ناقلة التخزين العائمة (إنرجوس وينتر) المملوكة للولايات المتحدة، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد لاحقا إلى سفينة أخرى.

وقال الجيش الأمريكي إنه قصف خلال الليل مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا على إطلاق طهران النار على قوات أمريكية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن الحرس الثوري أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب طفلان في هجمات أمريكية استهدفت جزيرة قشم، فيما قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في إقليم زنجان.

كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن محافظ إقليم خوزستان قوله إن الهجمات التي وقعت خلال الليل ألحقت أضرارا بمجمعين لسكن الطلاب في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أصاب أهدافا في قاعدة الأزرق التي تديرها الولايات المتحدة في الأردن، مشيرا إلى استهداف مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 وقتل عسكرين أمريكيين. ونفى الجيش الأمريكي ذلك مؤكدا عدم تدمير أو إلحاق أي أضرار بطائرات أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة، أو لم تصل إلى المناطق المستهدفة”.

وأصبحت القواعد الأمريكية في الأردن في الآونة الأخيرة أهدافا رئيسية لهجمات إيران. وقالت القوات المسلحة الأردنية اليوم إنها أحبطت محاولة إيرانية لاستهداف المملكة، إذ اعترضت خمسة صواريخ.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الحرس الثوري استهدف أيضا منشآت أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، مما أسفر عن دمار حظيرتين للطائرات المسيرة ومرفق لتخزين الوقود.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إن هجوما إيرانيا وقع اليوم الخميس أصاب مبنى تابعا لشركة صينية في شمال الكويت، مما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

* السعودية تشارك في ضربات أمريكية

بدأت الحرب في فبراير شباط، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستستمر بضعة أسابيع فحسب. وانهار اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في يونيو حزيران بسبب تجدد القتال حول مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي تقول طهران إنها تسيطر عليه الآن.

وشنت القوات الأمريكية والسعودية أمس الأربعاء غارات على جماعات متحالفة مع طهران في شرق العراق، ردا على هجمات بطائرات مسيرة على أهداف نفطية سعودية انطلاقا من العراق. وكان الهجوم المشترك هو المرة الأولى التي تنضم فيها الرياض علنا إلى واشنطن في شن غارات.

وأشارت تقديرات للسعودية وشركاء بالمنطقة إلى إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت هجمات على المملكة انطلاقا من العراق خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع جماعات عراقية.

وتنذر الهجمات في العراق ومصر بجر مزيد من دول الشرق الأوسط إلى الصراع، بعد أن أعلن الحوثيون حصارا بحريا على السعودية الأسبوع الماضي، ما يشكل تهديدا للمسار البديل لنقل النفط السعودي لآسيا.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن إلى دفع سوق التأمين البحري في لندن إلى توسيع نطاق المناطق عالية المخاطر في البحر الأحمر، ليشمل مساحات أكبر من السواحل المحاذية للموانئ السعودية.

وقال ترامب إنه سيقصف إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ على قوات أمريكية، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال تسعى أيضا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الذي أربك أسواق الطاقة والمال العالمية.

* إيران تسيطر على مضيق هرمز

قالت إيران أمس الأربعاء إنها هاجمت ثلاث ناقلات كانت تحاول عبور المضيق عبر مسار غير مصرح به.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن شركات تحليلات أن ناقلة للغاز الطبيعي المسال تشغلها شركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من نوعها يتم تسجيل خروجها من الممر المائي منذ 11 يوليو تموز. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم إن طهران منحت الإذن لعبور الناقلة.

وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة مضيق هرمز، تتضمن تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه.

لكن إيران رفضت الاقتراح العماني. ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما زالت مستمرة.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران تستعد لتسلم أول دفعة من قاذفات صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، في إطار صفقة قد تصل إلى 400 قاذف، وذلك بعد أن أبرزت الحرب نقاط ضعف في حماية المواقع العسكرية والبنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية. وبينما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق، نفت بكين صحته.

(إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)