اسرائيل تؤكد استهداف قائد كتائب القسام وحماس تندد ب”مجزرة بشعة” في مخيم للنازحين

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اعلنت اسرائيل السبت انها استهدفت اثنين من قادة حماس أحدهما قائد جناحها العسكري في جنوب قطاع غزة، حيث تحدثت الحركة الفلسطينية عن مقتل تسعين شخصا في “مجزرة بشعة” داخل مخيم للنازحين.

وللمرة العاشرة في سياق حربه على حماس، أكد الجيش الاسرائيلي أنه استهدف قائد كتائب القسام محمد الضيف ومسؤول منطقة خان يونس رافع سلامة.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت إن “دولة اسرائيل شنت هجوما في غزة اليوم في محاولة لتصفية محمد الضيف ومساعده رافع سلامة”، مضيفا “ليس هناك تأكيد أنه تمت تصفيتهما”.

من جهتها، افادت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس السبت أن حصيلة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم المواصي للنازحين في جنوب قطاع غزة ارتفعت الى 90 قتيلا.

ونددت الوزارة في بيان ب”مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال” الإسرائيلي، لافتة الى سقوط 90 قتيلا “نصفهم من النساء والأطفال”، إضافة الى 300 جريح.

وكانت اشارت في حصيلة سابقة الى سقوط 71 قتيلا.

وهذه الغارة ليست الأولى التي توقع هذا العدد الكبير من الضحايا في منطقة المواصي التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين، وتأتي في حين يواصل الوسطاء جهودهم لوقف الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ولا سيما حركة حماس.

تقع منطقة المواصي الساحلية بين رفح وخان يونس، وكان الجيش أعلنها “منطقة إنسانية” وطلب من النازحين التوجه إليها. وقدرت منظمة الصحة العالمية في ايار/مايو الماضي أن هناك ما بين 60 ألفاً إلى 75 ألف شخص يتواجدون فيها في ظروف مزرية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ في منطقة خان يونس غارة استهدفت محمد الضيف ورافع سلامة. وأضاف أن “الضربة نفذت في منطقة مغلقة تديرها حماس، لم يكن فيها مدنيون بحسب معلوماتنا”. لكنه اتهم في بيان سابق قادة حماس “بالاختباء بين المدنيين”.

وردت حماس بأن “ادعاءات الاحتلال بشأن استهداف قيادات إنما هي ادعاءات كاذبة … للتغطية على حجم المجزرة المروعة. ليست المرة الاولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية ويتبين كذبها لاحقاً”.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس إن هذه العملية “توجه رسالة مفادها أن اسرائيل ستواصل استهداف القادة الكبار في حماس رغم أنها تستمر في التفاوض بهدف التوصل الى اتفاق حول الرهائن”.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني عبر منصة اكس إن “التأكيد أن سكان غزة يستطيعون الانتقال نحو مناطق +آمنة+ او +انسانية+ هو خاطىء”، مؤكدا ان “لا مكان آمنا في غزة”.

ودانت دولة قطر السبت “بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة”، معتبرة انه “مجزرة وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني”.

– عشرون قتيلا –

ومع استمرار القصف المدفعي والغارات في مختلف أنحاء القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في الشمال، ولا سيما في مدينة غزة، مع دخول الحرب شهرها العاشر.

وقال الجيش إن قواته تواصل عملياتها في مدينة غزة وتمكنت “بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي” من قتل عدد من المقاتلين الخميس.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني السبت مقتل 20 شخصا بضربة في مخيم الشاطئ للنازحين غرب مدينة غزة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “ارتفاع عدد شهداء مجزرة الشاطئ الى 20 شهيدا ولا زال هناك عدد من المصابين حالتهم خطيرة”.

وكان الدفاع المدني أعلن الخميس أيضاً انتشال 60 جثة أخرى في حي الشجاعية شرق المدينة الذي شهد قتالا عنيفا لنحو أسبوعين.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

ردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38443 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

– مستشفيات تواجه كارثة حقيقية –

وصف مدير المستشفى الكويتي في رفح صهيب الهمص الوضع بأنه “كارثة حقيقية”، مع تسلم عدد كبير من المصابين في القصف على المواصي.

وقال إن معظم الإصابات خطيرة، بما في ذلك حالات بتر الأطراف.

وصاحت فلسطينية نُقلت من المنطقة وهي تبكي “ماذا فعلنا؟ كنا جالسين على الشاطىء”.

وفي وسط قطاع غزة، اعلن مسعفون تابعون للهلال الأحمر الفلسطيني “انتشال 4 ضحايا، هم أب وبناته الثلاث” بعد قصف منزلهم في دير البلح.

وخلال الليل، سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم دير البلح وأخرى على مخيم النصيرات، وفق مصادر طبية.

وقال أحمد عقل في النصيرات “جالسون في بيوتنا ثم نجد أطنانا من المتفجرات تنزل علينا. إلى متى سيستمر ذلك؟”.

ويواجه النازحون ظروفا مروعة في قطاع غزة، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي قالت إن 14 ألف شخص في مدرسة في دير البلح يضطرون لتقاسم 25 مرحاضا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سوء التغذية الذي يزيد من تعرض السكان للأمراض المعدية.

-“منحى إيجابي”-

منذ أشهر توجه دعوات دولية لوقف النار، وقد تكثّفت جهود الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة لهذا الغرض.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة “ما زالت هناك فجوات يتعين علينا جسرها. المنحى إيجابي”.

من جانبها وافقت حماس على التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن من دون اشتراط وقف دائم لإطلاق النار.

ولم يكفّ نتانياهو عن القول إنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن.

وتنظم ثلاث تظاهرات السبت، إثنتان في تل أبيب وثالثة في القدس ضد حكومة نتانياهو وللمطالبة بالتوصل لاتفاق يعيد الرهائن.

الى ذلك، قُتل مدنيان السبت جراء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر أمني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من عناصر حزب الله في المنطقة.

بورز-شي/ب ق/ود