اسرائيل تجدّد غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية ضد “أهداف” لحزب الله

استهدفت غارة إسرائيلية الإثنين ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار للسكان بإخلاء أحياء منها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه “أهدافا” تابعة لحزب الله.

وجاء ذلك غداة سلسلة غارات كثيفة شنّتها الدولة العبرية الأحد على الضاحية ومناطق أخرى تقع جنوب العاصمة وشرقها، أوقعت قتلى.

وأظهر البثّ المباشر لوكالة فرانس برس تصاعد سحابة دخان عقب الغارة التي استهدفت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية التي تعد معقلا رئيسيا لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يقصف “أهدافا ارهابية لحزب الله في بيروت”.

وسبق تنفيذ الغارة إنذار إخلاء جديد وجّهه الجيش لسكان المنطقة التي نزح العدد الأكبر من قاطنيها على وقع الغارات والإنذارات منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل قبل أكثر من شهر.

وقبيل الإنذار، شاهدت مراسلة لفرانس برس في المنطقة عددا من المحال وقد فتحت أبوابها، بينها فرن وصيدلية ومصفّف شعر للرجال، فيما بدت محطة وقود مدمرة بالكامل.

وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الأحد قصف محطتين تابعتين لشركة الأمانة، “خاضعتين لسيطرة” حزب الله “وتُستخدمان كبنية تحتية اقتصادية مركزية لدعم نشاطاتها الإرهابية”، من إجمالي 15 محطة تم استهدافها منذ بدء الحرب.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق الحزب المدعوم من طهران صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان واجتياح قواتها لجنوب البلاد.

وشاهدت مراسلة فرانس برس في أحياء عدة في الضاحية، صورا جديدة مرفوعة لخامنئي ومرفقة بتعليق “شهيد الأمة”.

وواصل الجيش الإسرائيلي الإثنين تنفيذ غارات على جنوب البلاد وشرقها، ما أسفر عن سقوط قتلى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الأحد “هدفا إرهابيا” في منطقة عين سعادة، الواقعة شرق بيروت، معلنا انه “تتم مراجعة الحادثة” بعد سقوط ضحايا لبنانيين “غير متورطين في القتال”، متهما حزب الله بـ”التموضع داخل السكان المدنيين”.

وأسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم سيدتان، وفق وزارة الصحة. وبين القتلى مسؤول في حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، وزوجته. وأفاد سكان إنهما كان يقطنان في الشقة الواقعة تحت تلك المستهدفة.

ومن جنوب لبنان، تعهد قائد أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الأحد بتكثيف العمليات ضد حزب الله.

ومنذ بدء الحرب، أحصت السلطات مقتل أكثر من 1400 شخص ونزوح أكثر من مليون من منازلهم في لبنان.

لغ-اط/لار/كام