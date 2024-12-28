اسرائيل تعلن انتهاء العملية في مستشفى كمال عدوان واحتجاز مديره

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت انتهاء عمليته في “مركز قيادة تابع لحركة حماس” في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة واحتجاز مديره لاستجوابه، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن المنشأة خرجت عن الخدمة و”صارت خالية”.

ويقع المستشفى في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام، وكان آخر مرفق صحي كبير عامل في شمال القطاع.

وسبق لإسرائيل أن اتهمت حماس مرارا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل، باستخدام مرافق مدنية خصوصا المستشفيات، كمراكز للقيادة والعمليات، فيما تنفي حماس ذلك بشدّة.

منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات مركزة في شمال القطاع الفلسطيني هدفها المعلن هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وفي هذا السياق، بدأت القوات الإسرائيلية عملية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في مستشفى كمال عدوان.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه نفّذ مع جهاز الأمن العام (الشاباك) “عملية محددة ضد مركز قيادة تابع لحماس في مستشفى كمال عدوان”.

وأورد أن المستشفى أصبح “معقلا رئيسيا لمنظمات إرهابية وما زال يستخدم كمخبأ لعناصر إرهابية”.

وأضاف الجيش أنه اعتقل مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية “المشتبه في كونه ناشطا إرهابيا في حماس” لاستجوابه.

كما أعلن أنه تم خلال العملية “القبض على أكثر من 240 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي وناشطين آخرين يشتبه في قيامهم بنشاطات إرهابية، وحاول بعضهم التظاهر بأنهم مرضى أو الفرار باستخدام سيارات إسعاف”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن “قوات الاحتلال اقتادت العشرات من أفراد طاقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق”.

– “خلع ملابس” –

وصرّح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس أن الجيش قال “باعتقال مدير مستشفى كمال عدوان والعشرات من الكوادر الطبية والفنية، واعتقال مدير الدفاع المدني في الشمال”.

وأضاف بصل “دمّر الاحتلال كليا المنظومة الطبية والإنسانية… وأخرجها عن الخدمة في شمال القطاع”.

وقال الشاهد العيان محمد سالم (كنية مستعارة خوفا من الملاحقة) لوكالة فرانس برس إن الجيش “طلب خلع ملابس كل الشباب والسير مشيا الى خارج المستشفى والتوجه الى مدرسة الفاخورة التي حوّلها الجيش الى مركز عسكري ومركز للاعتقال والتحقيق”، وأضاف “أخذوا عشرات الشباب وأيضا أطباء ومرضى إلى جهة مجهولة”.

وتابع “كانوا يسألون عن عناصر المقاومة وحماس وأسلحة، والأشخاص الذين يصورون القصف والدمار”.

بدورها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن “بعض الأشخاص جُردوا من ملابسهم وأجبروا على السير باتجاه جنوب غزة”.

وقالت المنظمة إنه نُقل مساء الجمعة “15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الأندونيسي (في جباليا) الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية”.

وأعلنت المنظمة أنها “روّعت” بالعملية الإسرائيلية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

وأوضحت المنظمة أن “مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن”.

– 48 قتيلا خلال 24 ساعة في غزة –

كان أبو صفية قد نبّه منذ أيام من أن المستشفى هدف للقوات الإسرائيلية.

وقال عمّار البرش (50 عاما) النازح إلى بيت لاهيا من جباليا، لفرانس برس إن “الوضع كارثي. لم تعد هناك خدمات طبية وسيارات إسعاف وعمال إنقاذ في شمال” غزة.

إلى ذلك، أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل تسعة أشخاص بغارة إسرائيلية على منزل في وسط القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض “مقذوفين” أطلقا من شمال القطاع السبت.

وقال الجيش إنه “بعد دوي صفارات الإنذار في الساعة 16,14 (14,14 ت غ) في مناطق القدس والنقب وهاشفيلا، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من شمال غزة”.

وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس السبت أن 48 فلسطينيا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 45484 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنها موثوقة.

بور-ع ز/كام-الح-رض-س ح/ح س