اسرائيل تعلن تحديد هوية ثلاثة رهائن أعادت حماس رفاتهم الأحد

أعلنت إسرائيل الاثنين تحديد هوية الرهائن الثلاثة الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس الأحد، مشيرة الى أنها تعود الى عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان إنه “بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية”، أبلغت عائلات المخطوفين العقيد أساف حمامي والنقيب عومر ماكسيم ناوترا الذي يحمل الجنسية الأميركية، والرقيب أول عوز دانيال “بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراتها الثرى”.

وكانت حركة حماس سلّمت الرفات الأحد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن عثرت عليها “ضمن مسار أحد الأنفاق بجنوب قطاع غزة”.

وخطف إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، 251 شخصا، أُفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 رهينة على قيد الحياة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض بالحركة إعادة جثامين 28 رهينة، لكنها أعادت حتى الآن جثث 17 كانت محتجزة لديها، مؤكدة أنّ من الصعب تحديد مكان الرفات.

وأثار التأخير المتكرر في تسليم جثث الرهائن استياء الحكومة الإسرائيلية.

واتهمت الدولة العبرية حماس بالمماطلة، بينما تقول الحركة إن العملية تسير ببطء لأن العديد من الرفات مدفونة تحت الأنقاض في القطاع. كما دعت الوسطاء والصليب الأحمر مرارا إلى تزويدها بالمعدات والكوادر اللازمة لانتشال الجثث.

