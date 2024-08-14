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اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء بينما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في مدينة طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن شابا قتل في مداهمة بمدينة طوباس، فيما قتل أربعة آخرون في ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة طمون القريبة.

ولم تحدد الوكالة هويات القتلى، لكن سكانا في طوباس قالوا إن الشاب الذي قتل هناك كان عضوا في حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “في إطار نشاط مكافحة الإرهاب… قصفت طائرة عددا من الإرهابيين المسلحين في طمون”.

ولم يذكر البيان عدد القتلى.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس “يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة”.

وشاهد صحفيون من رويترز في موقع المداهمة في طوباس منزلا متضررا بشدة وزجاجا مهشما والأرض وهي ملطخة بالدماء.

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