اشتباكات في مدينة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية توقع 37 قتيلا

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قُتل 37 شخصا وأصيب عشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر من البدو في محافظة السويداء بجنوب سوريا، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأحصى المرصد ومقره في لندن سقوط 37 قتيلا في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرق مدينة السويداء ومناطق في المحافظة، وهم 27 من الدروز، بينهم طفلان، و10 من البدو، ونحو 50 جريحا.

وأعربت وزارة الداخلية السورية عن “بالغ القلق” بعد “اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس” في شرق مدينة السويداء وأسفرت عن سقوط “أكثر من 30 قتيلا ونحو مئة جريح في إحصاء أولي”، بحسب ما جاء في بيان.

وأفادت الوزارة بأن “وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلا مباشرا في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص”، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.

واشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الاشتباكات وقعت “على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة”.

وهي أول اضطرابات تشهدها المنطقة منذ أعمال العنف التي وقعت بين دروز وقوات الأمن وأوقعت عشرات القتلى في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

وكانت منصة “السويداء 24” المحلية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر طبية عن وقوع مواجهات مسلحة وتبادل إطلاق قذائف، مشيرة إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار” مضيفا “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.

كما دعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء وحضّت سلطات دمشق على التدخل.

وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا الذين يقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة.

– توتر متكرر –

وأسفرت اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في نيسان/أبريل وامتدت تداعياتها الى السويداء، عن مقتل 119 شخصا على الأقل بينهم مسلحون دروز وقوات أمن.

وإثر هذه الاشتباكات، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد الذي سلط الضوء مجددا على تحديات تواجهها السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر.

وحملت هذه المواجهة الدموية إسرائيل التي تحتل منذ 1967 جزءا من هضبة الجولان السورية ضمته في 1981، على شن غارات جوية وتحذير دمشق من المساس بأبناء الطائفة الدرزية.

والدروز، أتباع طائفة متفرعة من المذهب الاسماعيلي، ثاني أكبر الفروع لدى الشيعة بعد الاثني عشرية، موجودون بشكل رئيسي في سوريا ولبنان وإسرائيل.

في إسرائيل، يشكّلون أقلية ناطقة بالعربية يبلغ عددها أكثر من 150,000.

ويتوزّع الدروز على أكثر من 20 قرية في الجليل وجبل الكرمل وهضبة الجولان المحتلة. ويبلغ عدد حاملي الجنسية الإسرائيلية 153 ألفا، وفق دائرة الاحصاء المركزي.

يضاف إليهم نحو 23 ألفا في الجولان، غالبيتهم العظمى تحمل إقامات إسرائيلية دائمة.

ناد/دص/الح