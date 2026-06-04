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اشتباك بين جيش الصومال ومسلحين متحالفين مع المعارضة قبيل احتجاجات

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من عبدي شيخ

مقديشو 4 يونيو حزيران (رويترز) – قال سكان في العاصمة الصومالية مقديشو لرويترز إن تبادلا لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة خلال الليل وصباح اليوم الخميس ألحق أضرارا بممتلكات وأجبر عددا من المدنيين على الفرار.

واندلعت أعمال العنف قبل احتجاجات مخطط لها اليوم ضد قرار الرئيس حسن شيخ محمود البقاء في منصبه بعد أن انتهت ولايته الشهر الماضي. وأيد البرلمان في مارس آذار تعديلات دستورية تسمح لمحمود بتمديد ولايته لعام إضافي وتأجيل الانتخابات.

وقال السكان لرويترز إن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الأربعاء واستمرت حتى الصباح، وإنه تم نشر الآلاف من قوات الحكومة في منطقتين بالعاصمة حيث تبادلت القوات إطلاق النار مع المسلحين المؤيدين للمعارضة.

وذكر أحد السكان، ويدعى أحمد إسماعيل، في وقت مبكر من اليوم الخميس أن “قذيفة هاون سقطت على منزل جاري مما أدى إلى إصابة أم. واشتعلت النيران في منزل كبير قريب منا بعد أن سقطت عليه قذائف هاون وأسلحة أخرى”.

ولم يتسن الاتصال بوزيري الإعلام والدفاع الصوماليين للتعليق، إذ لم يردا على اتصالات هاتفية أو الرسائل المرسلة إلى هواتفهما.

وقال شاهد آخر اسمه محمود فرح لرويترز إن مركبتين مدرعتين على الأقل احترقتا.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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