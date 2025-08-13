اطلاق الصاروخ الأوروبي “أريان 6” في رحلته التجارية الثانية

انطلق الصاروخ الأوروبي الثقيل “أريان 6” مساء الثلاثاء من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية في رحلته التجارية الثانية.

ويتولى “أريان 6” في هذه الرحلة وضع القمر الاصطناعي المُخصَص للأرصاد الجوية “ميتوب-إس جي-إيه 1” MetOp-SG-A1 في المدار، ليصبح أول قمر اصطناعي من الجيل الجديد في مدار قطبي.

واقلع الصاروخ في الموعد المحدد وهو الساعة 21,37 بالتوقيت المحلي (00,37 من يوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش).

ويَزِن القمر الاصطناعي الذي يحمله “أريان 6” أكثر من أربعة أطنان بقليل، وهو مصمّم لتحسين دقة توقعات الطقس وتوفير فهم أفضل للمناخ.

وصنعت هذا القمر شركة “إيرباص ديفنس أند سبايس” لحساب المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية (يوميتسات) بموجب عقد مع وكالة الفضاء الأوروبية، وسيوضع في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع نحو 800 كيلومتر.

ويحمل هذا القمر الاصطناعي ستة أجهزة، من بينها IASI-NG، وهو جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء يوفر قياسات بدقة ضعف دقة سلفه IASI.

وسيقيس هذا الجهاز حرارة الغلاف الجوي وأنماط بخار الماء فيه، وحرارة المحيطات والقارات، بالإضافة إلى 16 متغيرا أساسيا لمتابعة الوضع المناخي، لا يمكن رصدها إلا من الفضاء، كغازات الاحترار المناخي، وغبار الصحراء، والغطاء السحابي.

ومن الأدوات الرئيسية الأخرى جهاز “سنتينل-5” (Sentinel-5) التابع لبرنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي لرصد الملوثات الجوية الرئيسية وأوزون الستراتوسفير.

وهذا الإطلاق هو الثالث لصاروخ “أريان 6” منذ رحلته الأولى في تموز/يوليو 2024، وهو الإطلاق التجاري الثاني بعد ذلك الذي أُجريَ في 6 آذار/مارس بقمر اصطناعي عسكري.

قال الرئيس التنفيذي لشركة “أريان سبايس” ديفيد كافايوليس “إنه الإطلاق الثالث، النجاح الثالث! إنها أفضل بداية ممكنة”.

ولم يستأنف الصاروخ الأوروبي الخفيف الآخر، فيغا-سي، رحلاته إلا في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أن ظل متوقفا لعامين في أعقاب حادث أدى إلى فقدان أقمار اصطناعية.

وباتت قائمة الطلبات لاستخدام “أريان 6” تتضمن راهنا 32 رحلة، وأملَ ديفيد كافايوليس في “تنفيذ تسع إلى عشر عمليات إطلاق سنويا”.

