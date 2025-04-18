اعتقال أكثر من 170 بعد هجمات على فروع كنتاكي في باكستان مرتبطة بحرب غزة

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من أريبا شهيد ومباشر بخاري

كراتشي/لاهور (رويترز) – قال مسؤولون إن الشرطة الباكستانية اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسابيع القليلة الماضية بعد أكثر من 10 هجمات نفذتها حشود على منافذ بيع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية كنتاكي (كيه.إف.سي)، جاءت نتيجة مشاعر معادية للولايات المتحدة ومعارضة حرب حليفتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكدت الشرطة في المدن الكبرى في البلاد، منها كراتشي على الساحل الجنوبي ومدينة لاهور في الشرق والعاصمة إسلام اباد، وقوع 11 واقعة على الأقل تعرضت فيها منافذ بيع كنتاكي لتخريب وهجمات من متظاهرين مسلحين بعصي. وقال المسؤولون هذا الأسبوع إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 178 شخصا.

ولم ترد كنتاكي أو شركتها الأم (يام براندز)، وكلاهما مقرهما في الولايات المتحدة، على طلبات التعليق.

وذكر مسؤول في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن أحد موظفي سلسلة المطاعم قتل بالرصاص هذا الأسبوع في متجر على مشارف لاهور على يد مسلحين مجهولين.

وأضاف المسؤول أنه لم تكن هناك أي احتجاجات في ذلك الوقت وأنهم يحققون فيما إذا كان القتل بدافع سياسي أو لأي سبب آخر.

وفي لاهور، أعلنت الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية في 27 فرعا لسلسلة مطاعم كنتاكي في أنحاء المدينة بعد وقوع هجومين ومنع خمسة هجمات أخرى.

قال فيصل كمران وهو ضابط شرطة كبير في لاهور “نحقق في دور أفراد وجماعات مختلفة في هذه الهجمات”، مضيفا أنه جرى اعتقال 11 شخصا في المدينة، من بينهم عضو في حزب حركة لبيك باكستان. وأضاف أن الحزب لم ينظم الاحتجاجات على نحو رسمي.

وقال ريحان محسن خان المتحدث باسم الحركة إنها “حثت المسلمين على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكنها لم تطلق أي دعوة للاحتجاج أمام مطاعم كنتاكي”.