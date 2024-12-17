اعتقال إسرائيلي مقيم في القدس للاشتباه في صلته بمخطط تجسس إيراني

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القدس 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت قوات الأمن الإسرائيلية يوم الثلاثاء إنها اعتقلت إسرائيليا مقيما في القدس للاشتباه في أنه على اتصال بعملاء للمخابرات الإيرانية في إطار مخطط لتنفيذ هجوم في إسرائيل مقابل المال.

وقال بيان مشترك لمتحدثات باسم جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية إن الشاب (23 عاما) تم تجنيده في أكتوبر تشرين الأول من قبل عميل إيراني يدعى (جون) وتم اعتقاله في نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية.

وذكر البيان أن تحقيقات الشين بيت والشرطة أظهرت أن الشاب كان قد اقترح قطع الكهرباء عن نظام القطار الخفيف في القدس وأرسل مقطع فيديو إلى الإيراني المسؤول عنه في محاولة لتحديد موقع مصدر الطاقة.

وأضاف البيان أن المشتبه به بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشراء مسدس وكاتم صوت ومواد لصنع متفجرات بهدف تنفيذ هجوم في إسرائيل.

كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع توجيه اتهامات ضد المشتبه به في الأيام المقبلة.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 30 مواطنا معظمهم يهود للاشتباه بهم في التجسس لصالح إيران من خلال تسع خلايا سرية، فيما وصفته أربعة مصادر أمنية إسرائيلية بأنه أكبر جهد تبذله طهران منذ عقود لاختراق عدوها اللدود.

وقالت المصادر الأربعة إن الاعتقالات جاءت بعد جهود متكررة من عملاء استخبارات إيرانيين على مدى عامين لتجنيد إسرائيليين من المواطنين العاديين لجمع معلومات وتنفيذ هجمات مقابل المال.