اعتقال ثلاثة موظفين يمنيين في الأمم المتحدة في صنعاء (مصدر أمني حوثي)

اعتقل ثلاثة موظفين يمنيين، بينهم امرأتان، يعملون لدى الأمم المتحدة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بتهمة التجسس لإسرائيل، وفق ما أفاد مصدر أمني حوثي وكالة فرانس برس الأحد.

ويعكس ذلك استمرار الحملة الأمنية بحق موظفي المنظمة الأممية والهيئات التابعة لها منذ نحو شهرين.

وجاءت هذه التوقيفات بعد يومين من توقيف سبعة موظفين محليين في الأمم المتحدة جميعهم يمنيون بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وأفاد مسؤول أمني في صنعاء فرانس برس “تم توقيف امرأتين تعملان في برنامج الأغذية العالمي من منزليهما السبت. كما تم توقيف رجل يمني يعمل في المنظمة نفسها مساء السبت”.

وأضاف المصدر الأمني “لا يزال لدى جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء قائمة لم تنته في توقيف المتورطين في التخابر مع العدو الإسرائيلي والأميركي”.

والأسبوع الماضي، أُفرج عن 20 موظفا لدى الأمم المتحدة، بينهم 15 أجنبيا، بعدما احتجزهم الحوثيون في المجمع الأممي في صنعاء إثر اقتحامه. وغادر 12 منهم اليمن لاحقا بحسب الأمم المتحدة.

والجمعة، أعلنت الامم المتحدة أن 55 من موظفيها اعتقلهم الحوثيون منذ العام 2021، بينهم اثنان الخميس.

وفي الأشهر الأخيرة، أُوقف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها المتمردون المدعومون من إيران.

واقتحم الحوثيون مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء في 31 آب/أغسطس واحتجزوا أكثر من 11 موظفا، وفقا للمنظمة. كما اعتقلوا منذ ذلك الحين عددا غير محدد من موظفيها في مناطق سيطرتهم.

وقال مسؤول حوثي كبير لفرانس برس إنّ المتمردين يشتبهون في أنّ أولئك الموظفين كانوا يتجسّسون لحساب الولايات المتحدة.

واتّهم زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالمشاركة في “الدور التجسسي العدواني”، وقال إن بعضها كان له دور “في الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع الحكومة، واستهداف رئيس الحكومة ورفاقه”.

وفي 28 آب/أغسطس 2025، أسفرت ضربة نفّذتها الدولة العبرية على صنعاء عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

وعقب اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون شنّ هجمات في البحر الأحمر استهدفت سفنا قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها. كما أطلقوا صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية، واضعين ذلك في سياق التضامن مع الفلسطينيين.

وردا على ذلك، نفّذت إسرائيل سلسلة ضربات في الأشهر الأخيرة على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

