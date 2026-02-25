اعتقال صحافي ياباني في إيران (إعلام)

afp_tickers

2دقائق

اعتقلت السلطات الإيرانية رئيس مكتب طهران في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كاي)، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الصحافي الذي عُرّف عنه باسم شينوسوكي كاواشيما، نُقل الى سجن إوين في طهران الذي تثير ظروف السجناء فيه انتقادات لدى المنظمات الحقوقية الدولية.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لوكالة فرانس برس الأربعاء “نحن في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نضع سلامة موظفينا على رأس أولوياتنا. في الوقت الراهن، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ماساناو أوزاكي لوسائل إعلام محلية أن “الحكومة اليابانية تلقت تأكيدا بتوقيف السلطات المحلية في طهران مواطنا يابانيا في 20 كانون الثاني/يناير”، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

واضاف اوزاكي “منذ الكشف عن هذه القضية، تحث الحكومة بشدة الجانب الايراني على ضمان الإفراج سريعا عن الشخص المعني”.

وتابع “نحن على اتصال أيضا بهذا الشخص وعائلته والجهات الاخرى ذات الصلة، ونقدم كل المساعدة اللازمة”.

كه-ستو/جك/خلص