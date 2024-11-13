اعتقال محتجين مؤيدين للفلسطينيين تحدوا الحظر في أمستردام مجددا

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من ستيفاني برنيت

أمستردام (رويترز) – اعتقلت الشرطة محتجين مؤيدين للفلسطينيين تظاهروا في وسط أمستردام يوم الأربعاء في تحد لحظر فُرض بعد أعمال عنف اندلعت قبل وبعد مباراة لكرة قدم بين ناديي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية “أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية” و”حرروا فلسطين”.

حاصرت قوات مكافحة الشغب المجموعة واعتقلتهم ووضعتهم على متن حافلات.

وتعتقل الشرطة التي تتمتع بصلاحيات موسعة للتفتيش والاحتجار في العاصمة الهولندية مئات المتظاهرين أو تقوم بإبعادهم منذ اشتباكات الأسبوع الماضي بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة حتى يوم الخميس.

وقال المتظاهر ماكس فان دن بيرج (32 عاما) “نقول: حرروا فلسطين. توقفوا عن قتل الأبرياء. توقفوا عن قتل الأطفال”، داعيا هولندا إلى وقف دعمها لإسرائيل.

وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتقول إن القوات التي تقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لا تستهدف المدنيين.

وشنت إسرائيل حملتها بعد أن قتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي وأسروا أكثر من 250 رهينة في هجوم عبر الحدود، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، قُتل أكثر من 43 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، كما دُمر جزء كبير من القطاع.

وقالت إدارة شرطة أمستردام إن مشجعي مكابي هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علم فلسطين وطاردتهم جماعات مناهضة لإسرائيل على دراجات بخارية وضربتهم بعد نداء عبر الإنترنت لسائقي السيارات الأجرة. وتلقى خمسة أشخاص العلاج من إصابات وأُطلق سراحهم من المستشفيات. ورافقت الشرطة المئات من مشجعي مكابي إلى فنادقهم.

وندد الساسة الإسرائيليون والهولنديون بالهجمات ووصفوها بأنها معادية للسامية وتحدثوا عن ذكريات اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ورد المؤيدون للفلسطينيين بأن الهجمات كانت ردا على هجوم شنه أنصار مكابي وهتافات استفزازية معادية للعرب.

ولا يزال أربعة من بين 62 مشتبها بهم اعتقلوا خلال أعمال العنف، بما في ذلك 10 إسرائيليين، قيد الاحتجاز. وما زالت الشرطة تبحث عن مشتبه بهم.

شهدت هولندا زيادة في وقائع معاداة السامية منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

ويمثل اليهود أقل من واحد بالمئة من سكان أمستردام، في حين يمثل المسلمون نحو 15 بالمئة، ومعظمهم من المهاجرين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم اعتقال المزيد من الأشخاص خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الاثنين في حي غرب أمستردام الذي يقطنه أغلبية من المهاجرين، حيث يتعاطف الشباب الهولنديون المغاربة مع الفلسطينيين في غزة.