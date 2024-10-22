اعتقال 7 فلسطينيين بتهمة التخطيط بتوجيه من إيران لاغتيال عالم إسرائيلي (الشرطة الاسرائيلية)

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء اعتقال سبعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة قالت إنهم خططوا لاغتيال عالم إسرائيلي ورئيس بلدية إحدى المدن بتوجيه من إيران.

وقالت الشرطة في بيان “اعتقل جهاز الأمن العام ووحدة التحقيقات المركزية في شرطة منطقة القدس سبعة من سكان حي بيت صفافا في القدس”. وبحسب البيان “خطط هؤلاء الأفراد بتوجيه من إيران لاغتيال عالم إسرائيلي كبير ورئيس بلدية مدينة إسرائيلية كبرى”.

وبحسب بيان الشرطة، كلفت الخلية أيضا بتفجير مركبة للشرطة وإلقاء قنابل يدوية على منزل مقابل 200 ألف شيكل (53 ألف دولار تقريبا).

واعتقل السبعة بالقرب من منزل العالم بعد تصويره، وفق الشرطة.

ونقل البيان عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله “هذا التحقيق يؤكد جهود إيران لتجنيد مواطنين إسرائيليين للإرهاب”.

ويأتي بيان الشرطة الثلاثاء غداة إعلانها تفكيك شبكة تجسس تضم سبعة إسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية.

والسبعة أعضاء الخلية من مدينة حيفا والمناطق الشمالية في إسرائيل.

الشهر المنصرم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف إسرائيلي للاشتباه بأن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتخوض الدولة العبرية حاليا نزاعا متعدد الجبهات مع جماعات مدعومة من الجمهورية الإسلامية بما في ذلك حزب الله اللبناني وحركة حماس في قطاع غزة والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وكانت إسرائيل تعهدت بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في الاول من تشرين الأول/أكتوبر.

رج-جد/ها/ص ك