اعضاء مسابقة يوروفيجن يصوتون في تشرين الثاني/نوفمبر على مشاركة إسرائيل (المنظمون)

afp_tickers

3دقائق

أعلن منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” الجمعة أن أعضاء المسابقة سيصوتون في تشرين الثاني/نوفمبر على مشاركة إسرائيل العام المقبل، بعد دعوات لمقاطعتها بسبب حرب غزة.

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس “أُرسلت رسالة… إلى المدراء العامين لجميع أعضائنا لإبلاغهم بإجراء تصويت على المشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية لعام 2026”.

وأضاف أن التصويت سيُجرى “في اجتماع استثنائي للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الأوروبية، سيُعقد عبر الإنترنت في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر”.

جاء هذا القرار في وقت هدد عدد متزايد من الدول الأوروبية بالانسحاب من مسابقة 2026 في فيينا إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة مرة أخرى.

وخلال النسختين الماضيتين برز جدل في المسابقة بشأن حرب إسرائيل المدمرة على غزة.

وتظاهر ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في مالمو بالسويد عام 2024، وفي بازل السويسرية في أيار/مايو الماضي، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.

وأعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي أنها ستقاطع أكبر حدث موسيقي مباشر في العالم، والذي سيُقام في أيار/مايو المقبل، إذا شاركت إسرائيل فيه. كما صدرت عن إيرلندا وسلوفينيا وايسلندا وهولندا تهديدات مماثلة.

وأشارت الإذاعة الهولندية “أفروتروس” إلى “المعاناة الإنسانية الشديدة والمستمرة في غزة” في البيان الذي أعلنت فيه عن القرار.

وتحدثت عن “انتهاك خطير لحرية الصحافة” من جانب إسرائيل، مشيرة إلى “الاستبعاد المتعمد للتقارير الدولية المستقلة والإصابات العديدة في صفوف الصحافيين” في القطاع.

واتهم بيان الإذاعة إسرائيل “بالتدخل المُثبت… خلال النسخة الأخيرة من مسابقة الأغنية” التي حلت فيها في المركز الثاني، من خلال حشد تأييد الجمهور في الخارج للتصويت لها.

وتدرس دول أخرى مثل بلجيكا والسويد وفنلندا أيضا مقاطعة المسابقة، وأمامها مهلة حتى كانون الأول/ديسمبر لاتخاذ قرارها.

وانتقدت النمسا، الدولة المضيفة لنسخة 2026، دعوات المقاطعة ووصفتها بأنها “غبية ولا طائل منها”، بينما اتهمت ألمانيا الدول التي تقف وراء هذه الحملة بتسييس حدث ثقافي.

وقال وزير الثقافة الألماني فولفرام فايمر في نهاية الأسبوع الماضي إن “استبعاد إسرائيل الآن… يحول الاحتفال بالتفاهم بين الشعوب إلى محكمة”.

نل/غد/لين