اعملوا من المنزل: نيودلهي تعتمد تدابير لخفض استهلاك الوقود

أعلنت سلطات نيودلهي عن تدابير لمدّة 90 يوما لتوفير الوقود، من بينها أيّام يعمل فيها الموظفون الحكوميون من منازلهم، وذلك بسبب تضاؤل كميّات المحروقات في الهند بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دعا الأحد إلى خفض الاستهلاك المحلي للوقود في ظلّ الاضطراب في سلاسل الإمداد، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على احتياط العملات الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وتعدّ الهند من البلدان النادرة في منطقتها التي لم ترفع أسعار البنزين والديزل ولم ترشّد استخدام الوقود. غير أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وخصوصا تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز أدّت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي يستخدم وقودا للطهو في الهند.

وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في نيودلهي ركا غوبتا أن سلسلة التدابير الجديدة الممتدّة على 90 يوما، تتضمّن تخفيض استخدام الوقود وتنقّلات عناصر البلدية ودعوة السكان إلى الحدّ من استعمال مركباتهم الخاصة وتفضيل المواصلات العامة في المدينة التي تضمّ أكثر من 30 مليون نسمة، فضلا عن إلغاء أحداث رسمية كبيرة، ورحلات رسمية إلى الخارج لمدّة سنة.

وستعتمد الإدارات العامة بموجب هذه الخطّة يومين أسبوعيا للعمل من المنزل إن أتيح للموظفين ذلك، بحسب غوبتا التي دعت القطاع الخاص إلى القيام بالمثل على أساس طوعي.

كما تنوي سلطات نيودلهي أن تعلّق لمدّة ستة أشهر شراء المركبات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل والغاز الطبيعي المضغوط أو تلك الهجينة، وفق غوبتا.

