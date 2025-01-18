اغتيال قاضيين من المحكمة العليا في طهران (إعلام)

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اغتال رجل مسلح قاضيين داخل المحكمة الإيرانية العليا في طهران السبت، على ما ذكرت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية.

وأوردت الوكالة أن “رجلا دخل هذا الصباح إلى المحكمة العليا في عملية اغتيال مخطط لها لقاضيين مخضرمين وأرداهما” قبل أن “يقدم على الانتحار”.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن شخصا آخر أصيب أيضا في الهجوم.

وذكرت “ميزان” أن القاضيين اللذين قتلا هما علي رازيني رئيس الفرع ال39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسه رئيس الفرع ال35 في المحكمة ويختصان في قضايا “مكافحة جرائم التجسس والارهاب وزعزعة الأمن”.

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جاهنجير إن رجلا “مسلحا بمسدس دخل القاعة” وأطلق النار على القاضيين.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء اغتيال القاضيين إلا ان وكالة “ميزان أولاين” ذكرت أن المهاجم لم يكن ضالعا في أي من القضايا التي تنظر بها المحكمة العليا من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول هويته.

وأضافت أن السلطات باشرت تحقيقا في الحادث.

في 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القاضي مقيسه البالغ 68 عاما، بسبب “ترؤسه عددا لا يحصى من القضايا غير العادلة وُجهت فيها تهم لا أساس لها مع تجاهل للأدلة” على ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.

اما رازيني البالغ 71 عاما والذي تولى مناصب مهمة في السلطة القضائية الإيرانية فقد استُهدف في 1998 بمحاولة اغتيال نفذها مهاجمون “زرعوا قنبلة مغناطيسية في سيارته” بحسب موقع “ميزان”.

وفيما الهجمات على القضاة نادرة الحدوث في إيران، شهدت البلاد عددا من حوادث إطلاق النار استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.

في تشرين الأول/أكتوبر، قتل رجل دين شيعي بالرصاص في مدينة كازرون في جنوب البلاد بعدما أم صلاة الجمعة.

وفي نيسان/أبريل 2023، قتل رجل الدين النافذ عباس علي سليماني بالرصاص في محافظة مازندران في شمال البلاد.

وفي آب/اغسطس 2005 اغتال مسلحان القاضي المعروف حسن مقدس بعدما صعدا إلى سيارته في حي يشهد حركة كبيرة في طهران.

وقد اعدم شنقا شحصان أدينا بقتله في مراسم علنية بعد سنتين على ذلك.

رخ/غ ر/ص ك