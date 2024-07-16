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افتتاح عيادة في مطار زايد الدولي في أبوظبي

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افتتحت برجيل القابضة عيادتها في مطار زايد الدولي، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية لموظفي المطار والمسافرين بينها الفحوصات مع أجهزة لأداء خدمات تخطيط القلب والحقن والاستشارات النسائية فيما تم تجهيز العيادة لمعالجة الحالات الطارئة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة جون سونيل “من خلال خدمة المسافرين من جميع أنحاء العالم، فإننا نسلط الضوء على خيارات العلاج ذات المستوى العالمي، التي تقدمها دولة الإمارات ودعم أهداف السياحة العلاجية في أبوظبي”.

بالإضافة إلى الخدمات الطبية العامة، تقدم العيادة خدمات التطعيم، ما يساعد المسافرين وموظفي المطار على البقاء محميين ضد الأمراض المختلفة، وتضمن عيادة برجيل في المطار أيضا حصول الضيوف على الرعاية الصحية بشكل فوري دون الحاجة إلى مغادرة المطار، ما يزيد من السلامة ويقلل من اضطرابات السفر المحتملة لأولئك الذين يبحثون عن العلاج، وفق الوكالة.

وستعمل العيادة أيضا على خدمة المسافرين عبر المطار، ما يضمن تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية أثناء سفرهم.

أم/

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