اقتباسات-ردود الفعل على الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في قطر

6دقائق

(رويترز) – شنت إسرائيل هجوما على قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر يوم الثلاثاء، حيث تتخذ الحركة من الدوحة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

وفيما يلي تعليقات قادة ودول ردا على ذلك:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

“عملية اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماما. بادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

قطر

“تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري على منصة إكس “إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها”.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الضربات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها. يجب على جميع الأطراف العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وليس تدميره.

البابا ليو

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” عن البابا ليو قوله أمام المقر البابوي الصيفي في كاستل جاندولفو قوله “هناك نبأ خطير للغاية الآن. هجوم إسرائيل على بعض قادة حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية”.

المملكة العربية السعودية

تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة.

وحذر بيان وزارة الخارجية من “العواقب الوخيمة” المترتبة على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في “انتهاكاته الإجرامية وانتهاكه الصارخ” لمبادئ القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.

الرئيس اللبناني جوزاف عون

الهجوم الإسرائيلي يندرج ضمن “سلسلة الاعتداءات” التي ترتكبها إسرائيل والتي تدل على إصرارها على نسف كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة.

وزارة الخارجية الإيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجوم الإسرائيلي على مسؤولي حركة حماس في قطر “خطير” و”انتهاك للقانون الدولي”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وزارة الخارجية الإماراتية

أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي “السافر والجبان” الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، مؤكدا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب الوزير عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

مصر

قال بيان لجمهورية مصر العربية إن القاهرة تندد بأشد وأقسى العبارات “العدوان” الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي استهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، في خرقٍ فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية. وتؤكّد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا أمام هذا العدوان المشين.

وإذ تؤكد مصر رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على أراضي الدول العربية، فإنها تشدد مجددا على أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به يُمثّل تطورا بالغ الخطورة لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة أو مبرر.

تركيا

قالت وزارة الخارجية في بيان “استهداف وفد حماس المفاوض في الوقت الذي تتواصل فيه محادثات وقف إطلاق النار يدل على أن إسرائيل لا تهدف إلى التوصل إلى سلام، بل إلى مواصلة الحرب”.

وأضافت “هذا الوضع دليل واضح على أن إسرائيل اعتمدت سياستها التوسعية في المنطقة والإرهاب سياسة دولة”.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)