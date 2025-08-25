اقتراب الاعصار كاجيكي من فيتنام وإجلاء 30 ألف شخص

أُجلي عشرات الآلاف من سكان مناطق ساحلية في فيتنام الاثنين حيث يتوقع أن يصل إعصار كاجيكي إلى المنطقة الوسطى في البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى حوالي 140 كيلومترا في الساعة.

وكاجيكي خامس إعصار يضرب فيتنام هذه السنة، وهو حاليا فوق البحر ما يؤدي إلى اضطراب مياه خليج تونكين وإلى أمواج يصل ارتفاعها إلى 9,5 أمتار. ويتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في الساعة 15,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) مصحوبا برياح تبلغ سرعتها حوالي 139 كلم/ساعة، وفقا للمركز الوطني الفيتنامي للأرصاد الجوية والهيدرولوجية.

وقال مدير المركز ماي فان خيم “ستستمر الأمطار اليوم وغدا، وبسبب هذه الأمطار الغزيرة، سيكون خطر حدوث فيضانات وسيول مفاجئة مرتفعا جدا”.

وسينقل حوالي 325,500 شخص في خمس محافظات ساحلية إلى مدارس ومبان عامة حوّلت إلى مراكز إيواء موقتة، بحسب ما أفادت السلطات.

وخلال الليل، غمرت المياه وسط مدينة فينه الساحلية الواقعة في شمال البلاد. وبحلول الصباح، كانت الشوارع شبه خالية، وأغلقت معظم المتاجر والمطاعم، ووضع أربابها أكياس رمل على مداخلها لحمايتها.

وفجرا، كان حوالي 30 ألف شخص قد أخلوا المنطقة، فيما انتشر 16 ألف عسكري.

إلى ذلك، أُغلق مطاران محليان، وطلب من كل قوارب الصيد الموجودة في مسار الإعصار العودة إلى الميناء.

– “لا تكون بهذه القوة” –

وقال لو مانه تونغ (66 عاما) لوكالة فرانس برس في ملعب فينه المسقوف حيث تناولت عائلات تم إجلاؤها وجبة إفطار من الأرز “لم أسمع قط بإعصار بهذه القوة في مدينتنا”.

وأضاف صباح الاثنين “أشعر ببعض الخوف، لكن علينا تقبّل الأمر، لأنها الطبيعة ولا يمكننا مواجهتها”.

وقالت نغوين ثي نهان البالغة 52 عاما “عادة ما نشهد عواصف وفيضانات، لكنها لا تكون بهذه القوة أبدا”.

ويتوقع أن تتراجع حدة العاصفة بشكل كبير بعد وصولها إلى اليابسة.

وألغيت أكثر من عشر رحلات جوية داخلية في فيتنام الأحد.

وفي الصين، تم إجلاء 20 ألف شخص من جزيرة هاينان مع مرور الإعصار فوق الساحل الجنوبي.

وأفادت وزارة الزراعة بأن أكثر من 100 شخص قُتلوا أو فُقدوا في فيتنام بسبب الكوارث الطبيعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2025. وقُدِّرت الخسائر الاقتصادية بـ21 مليون دولار.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، تكبّدت فيتنام خسائر اقتصادية بقيمة 3,3 مليار دولار نتيجة الإعصار ياغي الذي عصف بشمال البلاد وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.

ويحذّر العلماء من أن التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة الصناعية يتسبّب بظواهر مناخية أكثر شدّة وتقلّبا ويزيد من خطر الفيضانات والعواصف المدمّرة، لا سيّما في المناطق المدارية.

