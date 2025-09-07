اقتصاد الإمارات ينمو 5,3% للأنشطة غير النفطية في الربع الأول

سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، نمواً بنسبة 5,3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم (95,8 مليار دولار)، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22,7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل “نمواً بنسبة 3,9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم (123,8 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025”.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة إنّ هذه الأرقام “تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية”، على ما نقلت عنه الوكالة الرسمية.

