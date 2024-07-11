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اقتصاد المملكة المتحدة يحقق نموا أعلى من المتوقع في أيار/مايو

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بعد الركود الذي شهده في نيسان/أبريل، عاد الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للارتفاع مجددا في أيار/مايو، ما يشكل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال والتي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في تقريره الشهري الذي صدر الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي “نما بنسبة 0,4 % في أيار/مايو”، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة بنسبة 0,2 %.

وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على التقرير “تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها”.

وشدّدت ريفز، وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (اليسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة في البلاد منهيا حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما متتاليا، على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء، وأعلنت إنشاء “صندوق سيادي وطني” ستضخ فيه 7,3 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات.

بكب/الح/غ ر

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