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الأحزاب الدينية بإسرائيل تدعم المزيد من التمويل للحرب

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين بشكل مبدئي على زيادة إطار ميزانية 2024 للمساعدة في تمويل جنود الاحتياط والنازحين نتيجة الحرب في غزة، وذلك بدعم من الأحزاب الدينية.

وقالت وزارة المالية إن التصويت على إضافة 3.4 مليار شيقل (906 ملايين دولار) إلى ميزانية 2024 جرى بأغلبية 58 صوتا مقابل 52.

وكانت الأحزاب الدينية المتشددة هددت بمقاطعة التصويت في الكنيست بسبب نزاع حول تمويل نظامها التعليمي المنفصل.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في اقتراعين إضافيين قبل أن يصبح قانونا.

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