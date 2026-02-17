The Swiss voice in the world since 1935
الأربعاء غرة رمضان في معظم دول الخليج

القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) – أعلنت السعودية والإمارات وقطر واليمن اليوم الثلاثاء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447 وأن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير شباط هو أول أيام الشهر الكريم.

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان “شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة”.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إنه “لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الأربعاء 18 من شهر فبراير 2026م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447ه، ويجب صيامه”.

(إعداد عبد الحميد مكاوي وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

