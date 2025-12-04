الأرجنتين تتفاوض مع بنوك حول قرض يصل إلى 7 مليارات دولار

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو الأربعاء أن بلاده تتفاوض مع بنوك للحصول على قرض يصل إلى 7 مليارات دولار، وسط تضاؤل الاحتياطات والديون المستحقة في مطلع العام.

وقال كابوتو في منتدى في بوينس آيرس بُثّ عبر يوتيوب “عرضت علينا البنوك 6 مليارات أو 7 مليارات دولار… وننتظر المبلغ الذي سنقبله. سواء كان صفرا، أو مليارا، أو ملياري دولار، أو ثلاثة مليارات، أو أربعة مليارات دولار، سنرى”.

وأضاف “نريد ضمان ألا تخفّض مدفوعات كانون الثاني/يناير مستوى الاحتياطات”. ووفق تقارير صحافية محلية، تُقدر استحقاقات الديون بحوالى 4,2 مليارات دولار.

وتستفيد الأرجنتين منذ نيسان/أبريل من برنامج بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وطلب الصندوق، ومقره واشنطن، من الحكومة بذل “جهود إضافية” لتعزيز الاحتياطات التي بلغت 41,9 مليار دولار في 3 كانون الأول/ديسمبر، وفق البنك المركزي.

ونفى كابوتو أن تكون الأرجنتين تتفاوض على قرض بقيمة 20 مليار دولار مع بنوك خاصة وأن المبلغ خفض لاحقا إلى 5 مليارات.

وقال وزير الاقتصاد “لا يوجد أي إمكان لأن تقرض البنوك الأرجنتين 20 مليار دولار. لقد كانت كذبة”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، طرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فكرة قرض بقيمة 20 مليار دولار بعدما وقّع البلدان اتفاق تمويل أميركي منفصل للأرجنتين بالمبلغ نفسه.

وقال كابوتو “لم نكن نتحدث إلى البنوك للحصول على قرض بقيمة 20 مليار دولار، بل كنا نتحدث إلى الولايات المتحدة… ودولتين أخريين”، موضحا أن هذا هو ما كان بيسنت يشير إليه.

ولم يحدد المسؤول الدولتين اللتين كان يشير إليهما.

