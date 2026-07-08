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الأرجنتين تعتزم بناء مفاعل نووي جديد

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أعلنت الأرجنتين الثلاثاء بناء مفاعل نووي جديد قرب بوينوس أيرس بتمويل يبلغ 1,2 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، فيما تواجه اللجنة الوطنية للطاقة الذرية تدابير تقشفية.

وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه “أول مفاعل نووي يموَّل بالكامل من رأس مال خاص”. وسيوفّر هذا المشروع ألفَي وظيفة بحسب الرئيس.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الأرجنتينية أدريان رافيير في مؤتمر صحافي أن شركة “مايتنر إنرجي” ذات رأس المال الأميركي والأرجنتيني “ستستثمر 1,2 مليار دولار في إنشاء مفاعل نووي نمطي بقدرة 300 ميغاوات في موقع أتوتشا” في شمال العاصمة.

ويأتي هذا الإعلان فيما تشهد اللجنة الوطنية للطاقة الذرية نزاعا عماليا عقب موجة من عمليات التسريح.

وكان رئيس اللجنة مارتين بورو فصل قبل أسبوع 61 موظفا يتولون “مهمات إدارية بشكل أساسي” في إطار تدابير تقشفية في كل القطاعات. وأدى هذا القرار إلى تنظيم تظاهرات أمام مقر المؤسسة.

ومنذ وصول ميلي إلى السلطة عام 2023، خُفّضت ميزانية اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بنسبة 58%وفق موقع Chequeado الأرجنتيني الذي استند إلى بيانات رسمية.

وتوجد في الأرجنتين ثلاث محطات طاقة نووية قيد التشغيل هي “أتوتشا 1″ و”أتوتشا 2” و”إمبالسي”، وهي تساهم في توليد نحو 8% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

مري/الح/ملك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية