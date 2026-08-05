الأرجنتين والصين تجددان لخمس سنوات عقد مقايضة العملات

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جدّدت الأرجنتين والصين الاتفاق الثنائي لتبادل العملات القائم منذ 2009 ومدّدتاه لخمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار، وفق ما أعلن المصرف المركزي الأرجنتيني الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن البنك أن المصرف الشعبي الصيني والمصرف المركزي للجمهورية الأرجنتينية وقّعا “تجديد الاتفاق الثنائي لمقايضة العملات بقيمة 130 مليار” يوان.

ورُفعت مدّة الاتفاق من ثلاث إلى خمس سنوات “بغية توفير قدرة أكبر على التنبّؤ باستدامة هذا الصكّ” بحسب البيان.

ويتيح هذا الاتفاق تعزيز هامش الأمن للمصرف المركزي الأرجنتيني الذي يسعى دوما إلى تشكيل احتياطات بعملات أجنبية، تحسّبا خصوصا لسنة انتخابية في 2027 يتوقّع أن تترافق كما هي الحال عادة في البلد مع اضطرابات مالية.

وكانت صلاحية العقد السابق تنتهي في آب/أغسطس.

وكان الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي قد قال قبل انتخابه في أواخر 2023 إنه لن يتعامل مع “الشيوعيين” من أمثال الصين. لكن نبرة خطابه تبدّلت على نحو براغماتي وقد جُدّد الاتفاق مع بكين جزئيا في 2024 و2025.

ببل-تيف/م ن