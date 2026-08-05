The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأرجنتين والصين تجددان لخمس سنوات عقد مقايضة العملات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جدّدت الأرجنتين والصين الاتفاق الثنائي لتبادل العملات القائم منذ 2009 ومدّدتاه لخمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار، وفق ما أعلن المصرف المركزي الأرجنتيني الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن البنك أن المصرف الشعبي الصيني والمصرف المركزي للجمهورية الأرجنتينية وقّعا “تجديد الاتفاق الثنائي لمقايضة العملات بقيمة 130 مليار” يوان.

ورُفعت مدّة الاتفاق من ثلاث إلى خمس سنوات “بغية توفير قدرة أكبر على التنبّؤ باستدامة هذا الصكّ” بحسب البيان.

ويتيح هذا الاتفاق تعزيز هامش الأمن للمصرف المركزي الأرجنتيني الذي يسعى دوما إلى تشكيل احتياطات بعملات أجنبية، تحسّبا خصوصا لسنة انتخابية في 2027 يتوقّع أن تترافق كما هي الحال عادة في البلد مع اضطرابات مالية.

وكانت صلاحية العقد السابق تنتهي في آب/أغسطس.

وكان الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي قد قال قبل انتخابه في أواخر 2023 إنه لن يتعامل مع “الشيوعيين” من أمثال الصين. لكن نبرة خطابه تبدّلت على نحو براغماتي وقد جُدّد الاتفاق مع بكين جزئيا في 2024 و2025.

ببل-تيف/م ن

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية